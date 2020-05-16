Транспорт в Украине: как начнут курсировать городские маршрутки и автобусы

В Украине начали смягчать карантин из-за пандемии коронавируса с 12 мая. Люди начали выходить на работу после вынужденной изоляции и столкнулись с проблемами из-за городского транспорта. Многие просто не могут добраться до работы и городские власти начинают принимать самостоятельные решения о запуске транспорта.

Как заявили в мэрии Днепра, общественный транспорт в городе запустят до 22 мая, так как 12 мая люди начали выходить на работу. Основной аргумент – людям нужно как-то добираться на работу.

Эксперты рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", могут ли подобные решения принять другие города. Также они объяснили, почему разрешили работу салонов красоты и летних площадок, но не запускают метро.

После введения карантина в марте Кабмин разрешил пользоваться городским наземным транспортом только при наличии специального пропуска. Метро в Киеве, Харькове и Днепре – закрыли вообще. Но вот в Днепре со следующей недели решили запустить весь транспорт, в том числе и электрический, кроме метро. В днепровской мэрии это объясняют тем, что после ослабления карантина еще большему количеству людей потребуется общественный транспорт.

"11 мая малому бизнесу будет предоставлена ​​возможность начать работать. Соответственно нужна работа транспорта. И Кабинет министров пропишет, кому можно работать. На этом основании местные власти примут решение и расширят категории тех, кому будут выдаваться спецпропуска", – комментирует адвокат Юрий Белоус в программе "Ранок з Україною".

Каким еще категориям позволят получить спецпропуска, пока неизвестно. Также под вопросом, смогут ли открыть наземный общественный транспорт и другие города.

А, чтобы уменьшить возможность заражения, будут требовать соблюдения безопасной дистанции. В транспорте разрешат ездить только на сидячих местах. А внутрь будут пускать только в маске. Потому что их никто не отменял.

"Для того, чтобы состоялось инфицирование, должно быть определенное количество этого возбудителя, скажем так – ревалентная доза. Но если мы в транспорте, например, не будем разговаривать, то риск того, что от нас выделятся эти капельки и попадут кому-то другому на лицо, незначительные. Кроме того, мы говорим о том, что необходимы дополнительные меры безопасности ношения масок", – отметил главный санитарный врач Украины 2014-2016 гг. Святослав Протас в эфире канала "Украина".

Врачи уверены, если соблюдать все правила, то украинцы смогут без опасений пользоваться транспортом. А вот об открытии метро речи вообще пока не идет. Оно заработает только после решения правительства. И пока в планах этого нет. Но если же вы можете выбрать транспорт или прогулку, лучше пройти пешком. Ведь это и физическая активность, и лишний раз не будете подвергать себя опасности заболеть на COVID-19.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кабмине рассказали, когда в Украине запустят метро.