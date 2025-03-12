Трамп купив новеньку Tesla: а чи є права в американського президента?

Трамп вирішив підтримати компанію Ілона Маска, яка займається виробництвом електромобілів, оскільки Tesla зараз втрачає ціну на акції й активно бойкотується по всьому світу. Переважно - через самого Маска, яка критикують за його роботу в адміністрації Трампа.

У вівторок, 11 березня, Трамп спочатку заявив, що купить автомобіль, а потім похизувався новою Tesla Model S червоного кольору.

Під час пресконференції він заявив, що є й "погана новина", і вона у тому, що він не має права керувати транспортним засобом після його купівлі. І доведеться дозволити використовувати авто своїм співробітникам.

З'ясувалося, що є дві вагомі причини, чому Дональд Трамп не може самостійно їздити на новому електромобілі.

По-перше, як президенту США, Трампу заборонено їздити дорогами загального користування з міркувань безпеки.

"Ось погана новина: мені заборонено керувати автомобілем, тому що я давно не водив машину, і я люблю їздити на машинах. Але я збираюся мати її в Білому домі, і дозволю своїм співробітникам використовувати її. Я дозволю людям користуватися нею, і всі вони в захваті від цього. Мені не дозволено ним користуватися, ви в це вірите?" - сказав Трамп.

За законами США, чинним та колишнім президентам заборонено їздити дорогами загального користування і цієї політики суворо дотримується секретна служба. Впроваджено це правило було у 1963 році, після вбивства президента Джона Ф. Кеннеді.

Але є ще одна причина - невідомо, чи є у Дональда Трампа дійсні водійські права.

Копія нью-йоркських водійських прав, яку отримали ЗМІ через відкриті запити ще у 2016 році, показувала, що продовжити документ потрібно було 14 червня 2020 року. А чи зробив це американський президент - невідомо. Та й чи потрібно це було йому, оскільки їздити він має право тільки на приватній території.

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