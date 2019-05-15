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Трагически погиб актер из "Терминатора": что произошло (фото)

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 09:45
Трагически погиб актер из "Терминатора": что произошло (фото)
Умер актер из Терминатора Айзек Кэппи (коллаж: РБК-Украина)

Актер из "Терминатора" прославился скандальными выходками

Айзек Кэппи, американский актер, сыгравший в фильмах "Терминатор: Да придет спаситель" и "Тор" умер в США. Об этом сообщает издание TMZ.

42-летний актер покончил с собой во вторник, 14 мая, спрыгнув с моста в штате Аризона. Случайные прохожие, заметившие, что мужчина пытается совершить суицид, пытались его остановить. 

К сожалению, попытки оказались безуспешными, Айзек вырвался, бросился вниз на шоссе, где его тут же переехал грузовой автомобиль.

Трагически погиб актер из &quot;Терминатора&quot;: что произошло (фото)

Умер актер из Терминатора Айзек Кэппи (фото: соцсети)

Актер обрел скандальную известность после того, как почти год назад его обвинили в нападении на дочь Майкла Джексона - модель и певицу Пэрис Джексон. Сообщалось, что Айзек Кэппи пытался задушить девушку на вечеринке в Лос-Анджелесе.

Также Кэппи безосновательно обвинял в педофилии актера Сета Грина ("Баффи - истребительница вампиров", "Крысиные бега" и другие).

Два дня назад Кэппи оставил на своей Instagram-странице странное послание в котором признался, что был плохим парнем и обижал любящих его людей.

"Остерегайтесь человека, которому нечего терять, потому что ему нечего защищать" - подписал актер свою публикацию.

Ранее мы сообщали о том, что отец погибшего водителя BlaBlaCar Тараса Познякова выступил в суде и рассказал о том, как подозреваемый в убийстве его сына Дмитрий Голубь вымогал у него деньги за информацию о местонахождении Тараса.

Напомним, в Киеве на 67-м году жизни умер украинский политик, бывший министр культуры и советник президента Украины Юрий Богуцкий.

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