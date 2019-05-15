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Трагічно загинув актор з "Термінатора": що сталося (фото)

STYLERЖиття    15.05.2019 - 09:45
Трагічно загинув актор з "Термінатора": що сталося (фото)
Помер актор з Термінатора Айзек Кеппі (колаж: РБК-Україна)

Актор з "Термінатора" прославився скандальними витівками

Айзек Кеппі, американський актор, що зіграв у фільмах "Термінатор: І прийде рятівник" і "Тор" помер в США. Про це повідомляє видання TMZ.

42-річний актор наклав на себе руки у вівторок, 14 травня, зістрибнувши з мосту в штаті Арізона. Випадкові перехожі помітили, що чоловік намагається вчинити суїцид, і намагалися його зупинити.

На жаль, спроби виявилися безуспішними, Айзек вирвався, кинувся вниз на шосе, де його одразу ж переїхав вантажний автомобіль.

Трагічно загинув актор з &quot;Термінатора&quot;: що сталося (фото)

Помер актор з Термінатора Айзек Кеппі (фото: соцмережі)

Актор здобув скандальну популярність після того, як майже рік тому його звинуватили в нападі на дочку Майкла Джексона - модель і співачку Періс Джексон. Повідомлялося, що Айзек Кеппі намагався задушити дівчину на вечірці в Лос-Анджелесі.

Також Кеппі безпідставно звинувачував у педофілії актора Сета Гріна ("Баффі - винищувачка вампірів", "Щурячі перегони" та інші).

Два дні тому Кеппі залишив на своїй Instagram-сторінці дивне послання в якому зізнався, що був поганим хлопцем і ображав люблячих його людей.

"Остерігайтеся людини, якій нема чого втрачати, тому що їй нема чого захищати" - підписав актор свою публікацію.

Раніше ми повідомляли про те, що батько загиблого водія BlaBlaCar Тараса Познякова виступив у суді і розповів про те, як підозрюваний у вбивстві його сина Дмитро Голуб вимагав у нього гроші за інформацію про місцезнаходження Тараса.

Нагадаємо, в Києві на 67-му році життя помер український політик, колишній міністр культури і радник президента України Юрій Богуцький.

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