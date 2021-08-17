Трагедия во время видеоконференции: малыш случайно застрелил свою мать

Так, об инциденте сообщил мужчина, который присутствовал на видеоконференции в Zoom. Он позвонил в полицию и сказал, что видел младенца и слышал шум от выстрела, прежде чем 21-летняя женщина упала на спину.

Правоохранители в доме обнаружили раненую в голову женщину, заряженный пистолет и ребенка.

Как установили следователи, преступление совершил малыш, который нашел заряженное оружие и выстрелил. Пистолет в доме оставил отец двоих детей.

Прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела, напомнив о необходимости соблюдать меры предосторожности и хранить оружие разряженным и под замком.

Обвинения пока никому не предъявляли.