Трагедия с воздушным шаром в Каменец-Подольском: люди молили о помощи и падали на кладбище

Вечером 22 мая произошла трагедия на фестивале воздушных шаров в Каменец-Подольском. Корзина с пилотом и пятью членами экипажа перевернулась. Люди падали прямо на местное на кладбище - один мужчина погиб. Позже очевидцы рассказали о том, что происходило прямо на их глазах.

Чрезвычайное происшествие случилось рядом с селом Кульчиевцы неподалеку от кладбища около 21:45.

Очевидица ЧП Татьяна Шельварчук-Прядийчук говорит, что причиной падения шара стали не электропровода - неполадки с ним случились раньше. И виной тому могли стать погодные условия в этот день.

Кроме того, выяснилось, что летательный аппарат использовали впервые

Люди кричали "Спасите!" и падали на кладбище

Татьяна рассказывает, что еще во время полета одна сторона шара сплющилась, а корзину трясло от ветра в разные стороны.

"Многие говорят, что корзина шара зацепилась за электропровода, но это не так! Я лично видела, как во время полета одна сторона шара сплющилась, и она стала похожей на яйцо, корзину трясло в разные стороны из-за ветра. В это время позвонил сосед и рассказал, что шар пролетел уже над его домом, а люди в корзине вовсю кричали: "Спасите!". Потом появилась информация, что шар начал падать в овраг, туда, где когда-то был пруд", - говорит она.

Фото: Упавший воздушный шар в Каменец-Подольском (hm.npu.gov.ua)

Женщина рассказывает, что шар стал падать в районе местного кладбища, потом - он зацепился за деревья. По словам Татьяны, одному человеку - оторвало руку, а второй ударился о каменное надгробье и умер.

Мужчине оторвало руку

"Сначала на кладбище из корзины выпал один человек, ему вроде оторвало руку. Несмотря на это он нашел силы выйти на дорогу и кричать о помощи. Второй выпал также на кладбище, но упал на памятник, ударился головой и умер. Кстати, теперь на кладбище из-за аварии с шаром разбиты 15 памятников. Третий человек выпал из корзины в тот момент, когда корзина ударилась о нашу яблоню. Корзину подбросило вверх в тот момент. Этот человек упал прямо у нас на улице. Четвертый выпал у соседа на огороде, он, по предварительной информации, сломал обе ноги", - добавила Татьяна.

Фото: В Каменец-Подольском пострадали люди при падении воздушного шара (hm.npu.gov.ua)