Трагедія з повітряною кулею у Кам'янці-Подільському: люди благали про допомогу і падали на цвинтар

Увечері 22 травня сталася трагедія на фестивалі повітряних куль у Кам'янці-Подільському. Кошик з пілотом і п'ятьма членами екіпажу перекинувся. Люди падали прямо на місцеве кладовище - один чоловік загинув. Пізніше очевидці розповіли про те, що відбувалося прямо на їхніх очах.

Надзвичайна подія трапилася поруч із селом Кульчіївці неподалік кладовища близько 21:45.

Очевидиця НП Тетяна Шельварчук-Прядійчук каже, що причиною падіння кулі стали не електропроводи - неполадки з ним трапилися раніше. І виною тому могли стати погодні умови в цей день.

Крім того, з'ясувалося, що літальний апарат використовували вперше

Люди кричали "Рятуйте!" і падали на цвинтар

Тетяна розповідає, що ще під час польоту одна сторона кулі сплющилася, а кошик трясло від вітру в різні боки.

"Багато хто говорить, що кошик кулі зачепився за електропроводи, але це не так! Я особисто бачила, як під час польоту одна сторона кулі сплющилася, і вона стала схожою на яйце, кошик трясло в різні боки через вітер. В цей час подзвонив сусід і розповів, що куля пролетіла вже над його будинком, а люди в кошику щосили кричали: "Рятуйте!". Потім з'явилася інформація, що куля почала падати в яр, туди, де колись був ставок", - каже вона.

Фото: Повітряна куля впала в Кам'янець-Подільському (hm.npu.gov.ua)

Жінка розповідає, що куля стала падати в районі місцевого кладовища, потім - вона зачепилася за дерева. За словами Тетяни, одній людині - відірвало руку , а друга вдарилася об кам'яний надгробок і померла.

Чоловікові відірвало руку

"Спочатку на кладовищі з кошика випала одна людина, якій начебто відірвало руку. Незважаючи на це він знайшов сили вийти на дорогу і кричати про допомогу. Другий випав також на кладовищі, але впав на пам'ятник, вдарився головою і помер. До речі, тепер на кладовищі через аварію з кулею розбиті 15 пам'ятників. Третя людина випала з кошика в той момент, коли кошик вдарився об нашу яблуню. Кошик підкинуло вгору в той момент. Ця людина впала прямо у нас на вулиці. Четвертий випав у сусіда на городі, він, за попередньою інформацією, зламав обидві ноги", - додала Тетяна.

Фото: У Кам'янець-Подільському постраждали люди при падінні повітряної кулі (hm.npu.gov.ua)