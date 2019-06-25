Трагедия в семье Ефремовых: умерла известная советская актриса

В Москве скончалась известная советская и российская актриса Алла Борисовна Покровская, жена Олега Ефремова и мать актера Михаила Ефремова. Она не дожила несколько месяцев до 82 лет.

Алла Покровская родилась 18 сентября 1937 года в Москве, в семье оперного режиссера Бориса Покровского и режиссера детского театра Анны Некрасовой.

Алла Покровская в фильме "Тормозной путь"

С детства мечтала стать актрисой, но по настоянию родителей поступила на филологию. Через год бросила учебу и начала заниматься в театральном кружке. Позже окончила школу-студию МХАТ. Много лет проработала в театре "Современник", занималась преподаванием в МХАТ.

Вышла замуж за советского актера, театрального режиссера и педагога Олега Николаевича Ефремова. В браке у них родился сын – Михаил Ефремов, который также стал известным актером.

Михаил Ефремов, сын Аллы Покровской (wikimedia.org)

На счету Аллы Покровской более 40 лет работы в театре, более 30 ролей. В кино она начала сниматься в 1965 году. Самые известные ее роли – "Июльский дождь", "Дневник директор школы", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Семейная мелодрама", "Охота на лис", "12 стульев", "Черчиль", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Также Алла Покровская занималась режиссерской работой и озвучивала мультфильмы. Награждена государственными орденами, наградами и премиями.

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