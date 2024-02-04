Тотальна невдача боляче вдарить по чотирьох знаках Зодіаку

Лев

Вам не варто очікувати на глобальні звершення. У навчанні та на роботі на вас можуть зустріти великі невдачі. Ви можете відволікатися на дурниці та згаяти час, через що основне банально відійде на другий план. Це призведе до проблем та скандалів.

Діва

Цей тиждень готує для вас неприємні сюрпризи. Спробуйте налаштуватися на період випробувань та не сприймайте усе близько до серця. Проблеми можуть накрити вас з головою, цей час потрібен для того, аби ви усвідомили усі помилки та зуміли зробити правильні висновки.

Скорпіон

Вам варто забути про комплекси та непевність. Тільки це не дає вам рухатися вперед. І цього тижня проблеми можуть загостритися. Всесвіт ніби вирішив показати, у чому ви помиляєтеся. Новий досвід може виявитися дуже неприємним.

Риби

Не сподівайтеся на глобальний прогрес. У роботі та в кар'єрі на вас можуть чекати невдачі. Відкладіть усі важливі справи на інший час. Спробуйте перечекати "чорну" смугу. Ви зможете залягти на дно та уникнути проблем, якщо не станете втручатися у події, яких буде чимало.