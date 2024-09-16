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Toronto International Film Festival-2024 завершився: які кінороботи отримали відзнаки

Toronto International Film Festival 2024 оголосив результати (Фото: instagram.com/tiff_net)
Автор: Любов Блажко

У період з 5 по 15 вересня у Торонто проходив 49-й щорічний Міжнародний кінофестиваль. І після завершення масштабного заходу стали відомі його результати.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання IndiewWre розповідає про це детальніше.

Що відомо

Так, завершилася двотижнева шалена світова прем'єра та покази довгоочікуваних кіноробіт, які потрапили на фестиваль. Для багатьох цей захід є своєрідним неофіційним початком сезону нагород, що означає, що стрічки, які отримують відзнаку, як правило, здобувають й інші статуетки для своїх авторів.

Минулого року головний приз дістався сатирі Корда Джефферсона "Американська фантастика", і це згодом принесло сценаристу та режисеру "Оскар" за "Найкращий адаптований сценарій", а також номінацію на "Найкращий фільм".

 

Цього року перемогу отримала екранізація Майкла Фланагана "Життя Чака" від Стівена Кінга, де головну роль зіграв Том Гіддлстон. Стрічка здобула першість у номінації "Приз глядацьких симпатій". 

 

12 з 14 лауреатів премії People`s Choice Award на Торонто International film Festival здобули номінацію на премію "Оскар" за "Найкращий фільм", і чотири з них ("Промова короля", "12 років рабства", "Зелена книга" та "Кочівник") справді таки забрали статуетку.

Цього разу призером стала музична кримінальна комедія Жака Одіара "Емілія Перес". Вона забрала приз журі в Каннах та нагороду за найкращу жіночу роль для всіх головних акторів - це Зої Салданья, Карла Софія Асконь, Селена Гомес.

 

Еротичний трилер Галини Рейн "Дівчинка" з Ніколь Кідман і Харрісом Дікінсоном у головних ролях також отримав відзнаки. Кідман забрала Кубок Волпі за найкращу жіночу роль у Венеції, але їй не вдалося забрати нагороду особисто, оскільки напередодні церемонії пішла з життя її матір.

 

У числі інших представлених на фестивалі кіноробіт:

  • "Все, що ми уявляємо як світло" - фільм отримав Гран-прі в Каннах;
  • "Я все ще тут" Вальтера Саллеса, який, ймовірно, стане претендентом від Бразилії на "Оскар";
  • "The Last Showgirl" Джіа Копполи з Памелою Андерсон; 
  • Остання співпраця Майка Лі із зіркою серіалу "Таємниці та брехня" - Маріанн Жан-Батист, "Жорстка правда".

А ще однією видатною прем’єрою, яка отримала теплі відгуки, стала комедія Тіма Робінсона/Пола Радда "Дружба". Ця кіноробота також знаменує повнометражний дебют режисера Ендрю ДеЯнга, раніше відомого своєю телевізійною роботою в шоу "I Love That For You" і "Наш прапор означає смерть".

 

Скандал

До слова, цього року на кінофестивалі виник скандал через демонстрацію фільму російсько-канадської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at War), частково фінансованого на гроші канадських платників податків через Канадський медіафонд.

Завдяки протестам з боку української громади телекомпанія TVO прийняла рішення зняти стрічку зі свого онлайн-сервісу, проте її все ж продемонстровали  в рамках заходу.

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