Торгує носками біля метро. Журналісти поспілкувались з матірʼю Тищенка

Мати скандального нардепа Миколи Тищенка, Жанна, продає букетики з лаванди та носки, воює з місцевими малолітніми хуліганами й навіть не знала, що син під домашнім арештом.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на УНІАН .

Жанна Тищенко - рідна матір одіозного народного депутата Миколи Тищенка. Про те, що жінка доживає життя у злиднях, вже неодноразово писали ЗМІ. В молодості вона працювала фотографом в радянському будинку побуту, яким керував її чоловік. Та пізніше у Жанни Тищенко, за інформацією журналістів, діагностували шизофренію. З того часу син не підтримує з нею жодних контактів та зовсім не допомагає.

"Я теж фотокореспондент і папараці", - заявляє жінка в білій футболці кореспондентам, які розшукали її біля метро "Мінська".

Про себе жінка каже, що "Коліна мама бізнесмен, я п'ятдесят років в бізнесі". Що це за бізнес, пам'ятають кияни - зокрема ті часи, коли Жанна Анатоліївна "кришувала" ромів на місцевих ринках.

Тепер вона прямо з землі намагається продавати шкарпетки та засушені букети. Медичний діагноз пояснює її нестандартну поведінку. Жанна Анатоліївна називає свого сина військовим та виправдовує побиття екс-бійця "Кракена" в Дніпрі.

Розповідь про свій бізнес Жанна Тищенко перериває скаргами на місцевих підлітків, які заважають працювати.

"Ось, зацініть цих вилупків, яких хтось посилає, щоб вони мене ображали", - зазначає мати Тищенка.

Далі "Коліна мама" входить в азарт і вже відверто агресивно нападає на уявних "ворогів" нардепа Тищенка. В її голові це чомусь жінки.

Та попри все, Жанна Тищенко продовжує захищати сина. Під палючим сонцем, в жалюгідному стані, хвора жінка все ж запевняє, що Микола їй нібито допомагає.

"Я знаю, що Коля завжди прав, завжди. Він дуже умна, досвідчена людина і щоби не зробив, це все правильно", - додала вона.