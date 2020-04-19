ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Может ли тополиный пух переносить коронавирус: медики дали ответ

STYLERКоронавирус    19.04.2020 - 17:20
Может ли тополиный пух переносить коронавирус: медики дали ответ
Коронавирус и тополиный пух (Фото: pixabay.com)

Медики рассказали, может ли тополиный пух стать переносчиком коронавируса

Коронавирус в Украине продолжает бушевать и количество заболевших растет с каждым днем. Ученые всего мира изучают новое заболевание, чтобы установить все способы передачи вируса и выяснить, как COVID-19 можно победить.

Совсем скоро начнет цвести тополь и это дополнительная нагрузка для тех, кто страдает сезонным аллергиями. Кроме того, многих интересует вопрос о том, может ли тополиный пух стать переносчиком коронавируса.

Некоторые аллергологи считают, что тополиный пух может стать активным переносчиком коронавируса и в зоне риска окажутся люди с сезонными аллергиями. Они страдают аллергическими заболеваниями органов дыхания и имеют специфические реакции слизистых оболочек, что делает их более подверженными к воздействию вирусов.

Однако ученые установили, что основной способ передачи коронавируса – капельный и для того, чтобы человек заразился, в его организм должны попасть частицы влаги. Способствуют заражению кашель, чихание или процесс разговора.

Исследователи из Института Роберта Коха утверждают, что инфекционные вирусы вне организма-хозяина живут недолго и вероятность ими заразиться не капельным путем очень низка.

"Если зараженный человек выкашливает свои вирусы в воздух на улице, некоторые из капелек опускаются на землю, а остальные рассеиваются в воздухе и довольно быстро гибнут. В реальных условиях на улице недостаточно вирусов, чтобы спровоцировать инфекцию", - утверждают немецкие ученые.

Напомним, ранее мы писали о том, что иммунолог назвал категорию людей, склонных к заражению коронавирусом.

Пик эпидемии коронавируса в Украине наступит после карантина: ученые ошарашили заявлением При какой температуре окончательно погибает коронавирус: ученые сделали уточнение
Новости Украины ученыеCOVID-19Коронавирус
Lite
On Top