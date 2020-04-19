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Чи може тополиний пух переносити коронавірус: медики дали відповідь

STYLERКоронавірус    19.04.2020 - 17:20
Чи може тополиний пух переносити коронавірус: медики дали відповідь
Коронавірус і тополиний пух (Фото: pixabay.com)

Медики розповіли, чи може тополиний пух стати переносником коронавірусу

Коронавірус в Україні продовжує бушувати та кількість хворих зростає з кожним днем. Вчені всього світу вивчають нове захворювання, щоб встановити всі способи передачі вірусу і з'ясувати, як COVID-19 можна перемогти.

Зовсім скоро почне цвісти тополя і це додаткове навантаження для тих, хто страждає сезонними алергіями. Крім того, багатьох цікавить питання про те, чи може тополиний пух стати переносником коронавірусу.

Деякі алергологи вважають, що тополиний пух може стати активним переносником коронавірусу і в зоні ризику опиняться люди з сезонними алергіями. Вони страждають алергічними захворюваннями органів дихання і мають специфічні реакції слизових оболонок, що робить їх більш схильними до впливу вірусів.

Проте вчені встановили, що основний спосіб передачі коронавірусу – краплинний і для того, щоб людина заразилася, в його організм повинні потрапити частки вологи. Сприяють зараженню кашель, чхання або процес розмови.

Дослідники з Інституту Роберта Коха стверджують, що інфекційні віруси поза організму-господаря живуть недовго, і ймовірність заразитися ними не крапельним шляхом дуже низька.

"Якщо заражена людина викашлює свої віруси в повітря на вулиці, деякі з крапельок опускаються на землю, а інші розсіюються в повітрі, і досить швидко гинуть. В реальних умовах на вулиці недостатньо вірусів, щоб спровокувати інфекцію", - стверджують німецькі вчені.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що імунолог назвав категорію людей, схильних до зараження коронавірусом.

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