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Топлес на балконі. Зірка "Жіночого Кварталу" розбурхала мережу відвертими фото

П'ятниця 12 січня 2024 22:30
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Топлес на балконі. Зірка "Жіночого Кварталу" розбурхала мережу відвертими фото Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)
Автор: Іванна Пашкевич

Зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолєс поділилася з прихильниками пікантними світлинами з відпочинку на острові Тенеріфе в Іспанії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучої.

Валерія Товстолєс поділилася гарячими кадрами

Так, артистка запостила серію фото, на яких вона позує топлес, стоячи на балконі.

Зірка предстала перед камерою спиною. На ній були лише трусики від купальника, які підкреслили її пружні сідниці.

Топлес на балконі. Зірка &quot;Жіночого Кварталу&quot; розбурхала мережу відвертими фото

Топлес на балконі. Зірка &quot;Жіночого Кварталу&quot; розбурхала мережу відвертими фото

Топлес на балконі. Зірка &quot;Жіночого Кварталу&quot; розбурхала мережу відвертими фото

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)

"За три хвилини до виїзду в аеропорт. Така я людина", - підписала кадри Валерія.

Реакція юзерів

Прихильники засипали Товстоплєс компліментами.

Топлес на балконі. Зірка &quot;Жіночого Кварталу&quot; розбурхала мережу відвертими фото

Валерія Товстолєс (фото: instagram.com/lera_fatforest)

  • Ти просто сєксі Лера
  • Гарно
  • І сексуальна
  • Ну правильно! Все ж до від'їзду треба встигнути
  • Крута

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