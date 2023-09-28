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Топ-продуктов, которые нужно есть для снижения холестерина: диетолог назвала самые доступные

Четверг 28 сентября 2023 07:22
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Топ-продуктов, которые нужно есть для снижения холестерина: диетолог назвала самые доступные Какие продукты нужно есть для снижения холестерина (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Ольга Безуглая

Холестерин - это жировидное вещество, необходимое для нашего организма. Однако организм должен получать это вещество только в ограниченном количестве, которое нужно для нормального функционирования систем. Высокий уровень "плохого" холестерина может вызвать много проблем со здоровьем, в том числе с сосудами и сердцем.

Какие продукты необходимо употреблять для снижения количества холестерина, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram диетолога Ольга Безуглой.

Почему нужно избавляться от плохого холестерина

Высокий уровень холестерина (LDL) может быть фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.

В наш организм холестерин попадает преимущественно из пищи - примерно 20% и образуется в печени - 60-80% при метаболизме глюкозы. Нашему организму холестерин необходим для построения здоровых клеток. Но в течение жизни его накапливается очень много, так как организм из пищи воспроизводит его в большем количестве, чем это нужно.

Самое опасное - плохой холестерин накапливается в стенках артерий, делая их твердыми и узкими. Это начинает влиять на кровообращение и приводит к повышенному риску возникновения заболеваний, которые связаны с сосудами.

Поддерживать нормальный уровень холестерина поможет здоровый способ жизни, который включает сбалансированную диету и регулярную физическую активность.

Какие продукты нужно есть обязательно

Врач-диетолог Ольга Безуглая назвала продукты, которые должны быть обязательно в рационе человека, который хочет поддерживать нормальный уровень холестерина. Это:

Авокадо

Баклажаны

Оливковое масло

Фасоль

Овсяные высевки

Лосось

Голубика

Чеснок

Грецкие орехи

Топ-продуктов, которые нужно есть для снижения холестерина: диетолог назвала самые доступные

Эти продукты нужно есть для снижения холестерина (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)

Кстати, ранее мы писали, что будет с организмом, если ежедневно употреблять фаст-фуд.

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