Топ-продуктов, которые нужно есть для снижения холестерина: диетолог назвала самые доступные

Холестерин - это жировидное вещество, необходимое для нашего организма. Однако организм должен получать это вещество только в ограниченном количестве, которое нужно для нормального функционирования систем. Высокий уровень "плохого" холестерина может вызвать много проблем со здоровьем, в том числе с сосудами и сердцем.

Какие продукты необходимо употреблять для снижения количества холестерина, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram диетолога Ольга Безуглой.

Почему нужно избавляться от плохого холестерина

Высокий уровень холестерина (LDL) может быть фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.

В наш организм холестерин попадает преимущественно из пищи - примерно 20% и образуется в печени - 60-80% при метаболизме глюкозы. Нашему организму холестерин необходим для построения здоровых клеток. Но в течение жизни его накапливается очень много, так как организм из пищи воспроизводит его в большем количестве, чем это нужно.

Самое опасное - плохой холестерин накапливается в стенках артерий, делая их твердыми и узкими. Это начинает влиять на кровообращение и приводит к повышенному риску возникновения заболеваний, которые связаны с сосудами.

Поддерживать нормальный уровень холестерина поможет здоровый способ жизни, который включает сбалансированную диету и регулярную физическую активность.

Какие продукты нужно есть обязательно

Врач-диетолог Ольга Безуглая назвала продукты, которые должны быть обязательно в рационе человека, который хочет поддерживать нормальный уровень холестерина. Это:

Авокадо

Баклажаны

Оливковое масло

Фасоль

Овсяные высевки

Лосось

Голубика

Чеснок

Грецкие орехи

Эти продукты нужно есть для снижения холестерина (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)