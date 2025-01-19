Топ-8 фільмів про кохання популярного хлопця і звичайної дівчини

Фанатки на сніданок не залишаються

Комедійна мелодрама про те, як непередбачуваний випадок змінює життя головних героїв. Відомий музикант випадково зустрічає свою фанатку після одного з концертів, і між ними виникає несподівана хімія. Проте, виявляється, що попри її закоханість і фанатизм, вони зійдуться лише після того, як дівчина зрозуміє, що справжнє кохання не можна виміряти лише ідеалами зірок.

Зіркова хвороба

Фільм про молоду дівчину, яка працює в агентстві з обслуговування знаменитостей і випадково потрапляє до світу гламурних зірок. Вона закохується в одного з популярних акторів, але швидко розуміє, що життя в цьому блискучому світі не таке вже й безхмарне. Вона починає сумніватися, чи варта її увага до знаменитості справжніх почуттів і чи не губить вона власну ідентичність у гонитві за славою.

Поспішай кохати

Лендон Картер - улюбленець усієї школи: він популярний, привабливий і завжди принижує тих, хто не вписується в коло його друзів. Але після чергового дурного вчинку, його змушують зайнятися з тими, хто відстає, і взяти участь у шкільній виставі.

Тепер йому доведеться покладатися на допомогу скромної відмінниці Джеймі. Вона погоджується допомогти, але ставить незвичайну умову - "не закохайся в мене". Лендон охоче дає обіцянку, навіть не підозрюючи, як складно буде її виконати.

Монте-Карло

Париж - це завжди була мрія Грейс. Вона заощаджувала гроші, щоб після закінчення школи поїхати в подорож з подругами. Це літо мало стати найкращим у її житті! Але все пішло не за планом: батьки вирішили відправити разом з нею її набридливу зведену сестру, готель виявився далеко не розкішним, а потім вони загубили екскурсовода та свою туристичну групу.

В прагненні сховатися від дощу та зігрітися, дівчата потрапляють в один з найелітніших готелів Парижа, де випадково плутають одну з них з багатою спадкоємицею. Після цього їхня подорож набуває справжнього казкового вигляду: розкішні сукні, дорогі прикраси, елегантні бали та прийоми, а також принц. Але що станеться, коли правда виявиться?

Жорстокі ігри

Себастьян вже відчув солодкий смак легких перемог. Він володіє чужими таємницями та здатний проникати в найзаповітніші куточки. Катрін втомилася від банальних інтриг та звичних зізнань. Тому сучасний Казанова і скучна красуня придумують собі нову гру.

В їхній жорстокій розвазі їм не вистачає лише жертви... Аннет Хенгроу, донька директора школи, пообіцяла зберегти свою цнотливість до шлюбу, а Себастьян Вальмонт вирішив, що доб'ється всього, за що візьметься. Його зведена сестра обіцяє йому винагороду, якщо він переможе. Але чи справді йому потрібен "приз", якщо він закохається в Аннет?

Попелюшка

Казкова драма, яка є екранізацією класичної історії про дівчину, на ім'я Еліза, яку після смерті матері змушують жити зі злою мачухою та її двома дочками. Попри важкі умови, вона зберігає доброту та надію на краще. Все змінюється, коли вона зустрічає принца, а допомога феї-хрещеної дозволяє їй відвідати бал і змінити своє життя.

Як вийти заміж за мільярдера

Кім дуже потрібні гроші, і заробляти їхня дівчина вирушає на гірськолижний курорт в Альпах - забезпечувати комфортний відпочинок мільйонерам та їхнім нащадкам. Симпатичний син власника курорту теж відпочиває тут, правда з подругою, але Кім приваблює його своєю впевненістю та безпосередністю. Спілкуючись, вони починають розуміти: коли йдеться про кохання, відмінності не мають значення.

Покоївка з Мангеттену

Маріса працює покоївкою у п'ятизірковому готелі Нью-Йорка. Якось, прибираючи номер багатої дами, Маріса побачила брючний костюм - білий, розкішний і дуже дорогий. Спокуса виявилася надто великою, і вона наважилася приміряти вбрання, і в цей момент у вітальню увійшов молодий мільйонер і майбутній сенатор - Крістофер Маршалл.