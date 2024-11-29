Топ-7 зірок, які володіють трьома і більше мовами

Володіння кількома мовами - це не лише практична навичка, а й справжнє мистецтво, яке відкриває нові горизонти для спілкування і кар’єри. Багато знаменитостей використовують цю перевагу не тільки у професійному житті, а й у повсякденному спілкуванні.

У добірці на РБК-Україна (проект Styler) розповідаємо про Наталі Портман, Джоді Фостер та інших зірок, які володіють трьома і більше мовами, вражаючи своїми лінгвістичними здібностями.

Джоді Фостер

В юності актриса навчалася у школі Le Lycée Français de Los Angeles, де всі уроки проходили французькою мовою. Ці знання стали для неї корисними: вона брала участь у зйомках французьких фільмів і самостійно дублює свої ролі з американських стрічок французькою.

Джоді Фостер (фото: Кіноріум)

Джоді також згадувала, що під час навчання в Єльському університеті освоїла італійську мову, хоча жартує, що говорить нею з французьким акцентом. За інформацією ЗМІ, актриса знає ще й іспанську та німецьку.

Наталі Портман

Актриса зросла в Ізраїлі, де з раннього дитинства спілкувалася івритом і англійською. Уже в дорослому віці вона опанувала французьку, японську, німецьку та іспанську мови, адже, за її словами, "навчання - це круто".

Наталі Портман (фото: instagram.com/natalieportman)

Том Хіддлстон

Актор має унікальний талант до освоєння нових мов, який він відкрив ще в шкільні роки. Там він почав вивчати французьку, латину та іспанську. Згодом до цього списку додалися й інші мови, включаючи італійську. Том також демонстрував знання окремих фраз під час інтерв’ю різними мовами, такими як корейська та мандаринська.

Том Хіддлстон (фото: instagram.com/twhiddleston​​​​​​​)

Гвінет Пелтроу

Окрім рідної англійської, Гвінет Пелтроу вільно володіє ще двома мовами: іспанською та французькою. Іспанську актриса освоїла, коли була підлітком і поїхала до Іспанії на обмін, де жила в гостьовій родині. Саме тоді вона полюбила цю країну, і до сьогодні із радістю відвідує її. Крім того, Гвінет записала своїх дітей на курси іспанської. Для акторки Іспанія тепер - це другий дім.

Гвінет Пелтроу (фото: instagram.com/gwynethpaltrow​​​​​​​)

Джек Блек

Джек Блек володіє іспанською та французькою мовами. Вже в зрілому віці він вирішив вивчити іспанську самостійно, часто практикуючись перед дзеркалом, щоб удосконалити свою вимову та фрази.

"Спочатку я просто намагався освоїти якомога більше іспанських слів, щоб звикнути до звучання цієї мови", - поділився він.

Джек Блек (фото: Кіноріум)

Хоча актор не часто розповідав про свої навички французької, він, ймовірно, вивчив деякі фрази ще в підлітковому віці, коли його батько проживав у Франції.

Сандра О

Сандра О з’явилася на світ у Канаді, але її корейські батьки піклувалися про те, щоб вона з раннього віку володіла рідною мовою. Під час навчання в Національній театральній школі Канади в Квебеку актриса також освоїла французьку. Крім того, є інформація, що Сандра вільно спілкується іспанською.

Сандра О (фото: instagram.com/iamsandraohinsta​​​​​​​)

Пенелопа Крус

Пенелопа Крус народилася та виросла в Іспанії, де спочатку говорила лише іспанською. Лише отримавши роль у своєму першому американському фільмі, вона почала вивчати англійську. Акторка поділилася, що під час кастингу на фільм "Країна пагорбів і долин" вона запам’ятовувала репліки, не знаючи повністю мови.

​​​​​​​Пенелопа Крус (фото: instagram.com/penelopecruzoficial​​​​​​​)

Коли режисер Стівен Фрірз приїхав до Іспанії, щоб зустрітися з Пенелопою, він зрозумів, що вона не володіє англійською вільно, але все одно вирішив взяти її на роль. З часом акторка освоїла англійську, а також додала до свого арсеналу італійську та французьку.