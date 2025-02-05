Топ-6 "жіночих" фільмів, які надихають і мотивують змінювати життя

Вже 6 лютого в український кінопрокат виходить новий фільм оскароносного італійського режисера Паоло Соррентіно “Партенопа”. У центрі сюжету - історія про жінку, чиє життя переповнене силою та сумнівами, красою і трагедією. “Партенопа” розкриває глибокі теми ідентичності, сексуальності та внутрішньої сили жінки через образ головної героїні, яка є і міфічним персонажем, і живою людиною.

З цієї нагоди РБК-Україна (проект Styler) пропонує добірку чудових фільмів, що зображають надихаючих жінок і їхні історії, які не залишають байдужими.

"Партенопа" (2024)

Ця візуально досконала та емоційно глибока історія, що поєднує міфологію, еротику та романтику, вже здобула визнання на Каннському кінофестивалі. Партенопа шукає своє місце у світі, досліджує свою сексуальність і неймовірний вплив на чоловіків, що є для неї як силою, так і прокляттям. Візуально цей фільм - справжній витвір мистецтва, який досліджує складні теми ідентичності, долі та сили жінки. Історія, яка буде захоплювати і зворушувати.

"Коко до Шанель" (2009)

Цей біографічний фільм розповідає про одну з найбільших модних ікон XX століття - Коко Шанель. Головна героїня, яку зіграла Одрі Тоту, зображена як рішуча жінка, що долає всі труднощі на своєму шляху до слави. Історія її життя - це історія про незалежність, сміливість і прагнення змінити світ моди.

"Дівчина з Данії" (2015)

Цей фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про першу жінку, яка пройшла через трансгендерну операцію в історії медицини. Головна героїня, яку грає Альлісія Вікандер, не лише переживає зміни в своєму тілі, але й змінюється як особистість, відкриваючи глибокі емоційні та психологічні аспекти трансформації.

"Служниця" (2016)

Цей південнокорейський фільм про жінку, яка працює служницею в домі багатої сім'ї, глибоко досліджує питання влади, сексуальності та взаємозв'язків між жінками. Головна героїня, що поступово віднайде свою власну силу, стає символом боротьби за свободу і рівність.

"Він назвав мене Малала" (2015)

Документальний фільм про малайзійську активістку Малалу Юсуфзаї, яка стала символом боротьби за права дівчат і жінок на освіту в Пакистані. Відео поєднує силу її особистої історії та боротьбу за свободу, закликаючи до глобальної змін у ставленні до жінок у всьому світі.

"Королева" (2006)

Фільм про королеву Великої Британії Єлизавету II після смерті принцеси Діани. Його сюжет зосереджений на тому, як королева та її оточення реагують на громадське обурення і політичні наслідки. Головна героїня показана як жінка, яка має не лише владу, але й неймовірну силу духу, щоб стояти на своєму навіть в найскладніші часи.