Топ-6 соусів для пасти, які не зашкодять здоров'ю: їх має спробувати кожен

Які соуси шкідливі

Дієтолог та нутриціолог Дані Домінгес розповів, що корисний соус для пасти містить менше доданого цукру, натрію та насичених жирів. Кращі варіанти також будуть з низьким вмістом шкідливих інгредієнтів, таких як добавки та консерванти, які не всі вміють розпізнати.

Доданий цукор може сприяти розвитку хронічних захворювань, тоді як більшість харчових добавок, хоча технічно вважаються безпечними для споживання, не мають довгострокових доказів, необхідних для повного розуміння їхнього впливу на здоров'я.

Високе споживання натрію (із додавання солі або інгредієнтів, таких як сир) також пов’язують із підвищеним кров’яним тиском та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Найкраще обмежити споживання таких продуктів, оскільки дослідження показують, що зменшення споживання насичених жирів знижує ризик серцево-судинних захворювань. Насичені жири в соусі для пасти часто містяться в цільножирних молочних продуктах, таких як вершки, суміш вершків, незбиране молоко, масло та сир.

Шукайте соуси для пасти без доданого цукру, з менш ніж 400 міліграмами натрію та менше ніж трьома грамами насичених жирів на порцію. Також шукайте варіанти з мінімальною кількістю загадкових інгредієнтів.

Коли справа доходить до соусу для пасти, часто найкорисніший вибір - це найпростіший. Варто шукати у складі прості інгредієнти, такі як помідори, часник і трави.

Найкорисніші різновиди соусу для пасти

Соус маринара

Класичний соус маринара завжди добре мати в коморі. Цей популярний соус не тільки універсальний на кухні, але й має багато переваг у плані харчування.

Соуси на томатній основі, такі як маринара, як правило, містять менше насичених жирів, ніж соуси на вершковій основі, і забезпечують корисні поживні речовини, включаючи антиоксиданти, такі як лікопен і вітамін С.

Соус песто

Песто має багато смаку та виготовляється з поживних інгредієнтів, таких як оливкова олія, горіхи та свіжий базилік.

Оливкова олія у соусі - це джерело корисних мононенасичених жирів, які підтримують здоров’я серця. Тоді як кедрові горіхи містять білки, магній, цинк і вітамін Е.

Часник - зміцнює імунітет і має антибактеріальні властивості, а пармезан багатий на кальцій і білок.

Соус Аррабіата

Якщо ви любите "гостріші" макарони, то аррабіата - це смачний та корисний варіант. Такий соус додає смаку без використання важких інгредієнтів, що робить його чудовим доповненням.

Цей соус на томатній основі настояний на меленому червоному перці для його фірмової гостроти, а також має протизапальні властивості завдяки капсаїцину.

Соус Альфредо на рослинній основі

Соус Альфредо на рослинній основі - це варіант класичного соусу без використання молочних продуктів. Він може бути приготований із рослинного молока, тофу, рослинних вершків або масляної основи, такої як олія або горіхове масло, та інших інгредієнтів, щоб створити кремову, смачну основу для пасти.

Альфредо - це класичний соус для пасти, але традиційні версії часто мають високий вміст вершків та насичених жирів. На щастя, в останні роки на ринку з’явився ряд не менш смачних рослинних альтернатив з низьким вмістом насичених жирів.

Овочеві соуси

Ці соуси часто містять такі овочі, як морква, кабачки та болгарський перець, що ідеально підходить для дітей.

Соуси з високим вмістом овочів додають клітковину, вітаміни та мінерали, що робить їх чудовим способом підвищити поживність страви з пасти.

Томатно-базиліковий соус

Томатно-базиліковий соус має багато корисних властивостей, завдяки поєднанню двох головних інгредієнтів - помідорів і базиліку.

Лікопін із помідорів - потужний антиоксидант, який допомагає знизити ризик серцево-судинних захворювань і деяких видів раку. Базилік містить ефірні олії (евгенол, ліналоол), які мають протизапальні властивості.

До того ж базилік сприяє виділенню шлункового соку, що покращує травлення. Помідори містять вітаміни A, C, E, що зміцнюють імунітет.

Такий соус ідеально підходить для здорового харчування: багато смаку, мало калорій. Не містить шкідливих жирів (якщо готувати без надмірної кількості олії).