Топ-6 озер в Карпатах для незабутньої риболовлі

Теребле-Ріцьке водосховище

Теребле-Ріцьке водосховище розташоване неподалік від села Колочава. Воно є одним із найбільших штучних водойм Закарпаття і часто називається "Закарпатським морем" завдяки своїм вражаючим розмірам: 9 км у довжину та 1 км у ширину.

Води водосховища потрапляють сюди з озера Синевир через річку Теребля, що робить цей край особливо мальовничим.

Водосховище відоме своєю риболовлею, адже в ньому водиться багато видів риби, серед яких лосось, чечуга і омуль. Завдяки цьому сюди часто приїжджають рибалки з різних куточків України, щоб насолодитися процесом риболовлі в оточенні карпатських красот.

Закарпатське море (фото: Otdyhaem.com.ua)

Озеро Хащованське (Віта)

Озеро Хащованське (Віта) розташоване на кордоні Львівщини та Закарпаття, неподалік села Нижній Студений. Воно оточене карпатським лісом і знаходиться на висоті майже 800 метрів, забезпечуючи прекрасні краєвиди на гори. Водойма має площу 5000 м², максимальну глибину 15 метрів.

Озеро ідеально підходить для риболовлі завдяки спокійному розташуванню та невітряній погоді. Водойма приваблює рибалок, які ловлять тут форель і коропа.

Озеро Віта (фото: facebook.com/ozerovitaua)

Озеро Горбок

Озеро Горбок у Закарпатській області є чудовим місцем для аматорської риболовлі в горах. Водойма площею 60 га і глибиною до 5 метрів багата на різноманітну рибу, таку як короп, карась, білий амур, щука, окунь, сом і плітка.

Рибалити можна протягом усього дня, однак послуга є платною. Любителі риболовлі мають можливість зловити рибу великого розміру, що приносить особливе задоволення.

На озері також є популяція раків, що додає ще один варіант для улову. Атмосферна природа Карпат робить рибалку на озері Горбок не тільки приємною, але й незабутньою.

Озеро Горбок (фото: Fishergo.com.ua)

Дійдівське озеро

Дійдівське озеро, розташоване неподалік села Дийда, є молодим, утвореним на місці колишнього піщаного кар'єру. Площа водойми становить 54,6 га, а максимальна глибина сягає 16-20 метрів.

Водойма багата на різноманітні види риб, зокрема коропа, щуку, окуня, сома, ляща, карася, судака, сазана та інших. Риболовля на озері приваблює рибалок завдяки великій кількості різних видів риб.

Окрім того, мальовнича природа навколо озера створює чудові умови для відпочинку. Озеро є популярним серед місцевих жителів і туристів як для риболовлі, так і для відпочинку на природі.

Дійдівське озеро (фото: Fishergo.com.ua)

Озеро Форнош

Озеро Форнош на Закарпатті - чудове місце для риболовлі та відпочинку на природі. Серед тихої атмосфери і мальовничих гір можна зловити різноманітну рибу: коропа, карася, білого амура, щуку, окуня, сома, плітку та навіть раків.

Це місце ідеально підходить для відпочинку як на самоті, так і в колі сім'ї чи друзів. Спокійна природа озера допоможе забути про міську метушню та насолодитися спокоєм. Тут ви зможете відірватися від буденних турбот і зосередитися на риболовлі та природній красі.

Озеро Форнош (фото: Goldfishnet.in.ua)

Озеро Зайванець

Озеро Зайванець, розташоване в селі Пістрялово, ідеальне місце для любителів спокійної риболовлі. Водойма пропонує чудові умови для лову окуня та плітки, завдяки чому привертає рибалок з різних куточків регіону.

Оточене мальовничими краєвидами, озеро створює атмосферу, яка допомагає розслабитися і відпочити від шумного міського життя. Це місце приваблює не тільки рибалок, але й тих, хто хоче насолодитись тишею і свіжим повітрям.

Озеро Зайванець (фото: facebook.com/fishingzajvanets)