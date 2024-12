Топ-5 продуктів, які треба вживати чоловікам

Ці продукти багаті на вітаміни C, K, магній та антиоксиданти , які підтримують здоров'я серця, кісток і покращують кровообіг. Зелень також сприяє очищенню організму від токсинів та знижує ризик розвитку хронічних захворювань.

Читайте також про секрети молодості музиканта Пола Маккартні.

Дізнайтеся про сім ранніх симптомів слабоумства, які мають вас насторожити.

В матеріалі використані джерела - Eat this, not That, Health, CNN Health.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.