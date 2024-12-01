Пол Маккартні докладає всіх зусиль, щоб залишатися здоровим після 80: секрети зірки The Beatles

У червні 2024 року Полу Маккартні виповнилося 82 роки, і він досі вражає своєю формою. Колишній учасник The Beatles виступає вже майже 70 років і не збавляє обертів. Як він це робить?

В чому секрет форми та довголіття Пола Маккартні?

У свої 82 роки Пол ще досі виступає з концертами та не збирається завершувати музичну кар'єру.

Виконавець піклується про свій фізичний стан. Без цього він не зміг би давати тривалі концерти. Під час епізоду подкасту SmartLess у 2020 році він розповів про свої тренування.

Вони включають розтяжку, еліптичні вправи та час від часу біг.

Дуже часто музикант стоїть на голові. Він зізнався, що це його "улюблена частина" вправ.

Пол Маккартні займається йогою (фото: paulmccartney.com)

Пол Маккартні вегетаріанець. Дієта - запорука здоров'я

Пол Маккартні став вегетаріанцем у 1970-х разом зі своєю покійною дружиною Ліндою. У 1991 році Лінда запустила власний бренд вегетаріанської їжі, яку можна було приготувати вдома у Великобританії.

У 2009 році Пол, Лінда та їхня донька Стелла запустили акцію "Понеділок без м’яса", а через два роки опублікували книгу з такою ж назвою, яка містила меню на 52 тижні року.

"Це було спільне рішення, і ми ніколи не озиралися назад. Це було чудово, і ми стали частиною вегетаріанської революції", - згадує артист.

Як показали різні дослідження, вегетаріанська дієта має багато переваг для здоров’я. Одна з наукових робіт показала, що вегетаріанці мали на 22% менше менший ризик серцево-судинних захворювань порівняно з м’ясоїдами.

Пол Маккартні став вегетаріанцем ще в 1970 році (фото: facebook.com/vegafood.ua)

Чому Пол Маккартні не носить окуляри? Секрет - йога для очей

Вам може бути цікаво, як це можливо, що Пол Маккартні не носить окулярів, незважаючи на те, що йому 80 років. Своїм орлиним зором музикант завдячує ай-йозі, якою займається з кінця 1990-х років.

Цій техніці митець навчився під час подорожі до Індії. Вправи йоги для очей включають "пальмінг", який полягає в тому, що теплі долоні прикладають до повік приблизно на 10 секунд.

Ви навіть можете спробувати дуже швидко моргати протягом 10-15 секунд або "збільшити масштаб" - зосередитися на об’єкті вдалині, потім перейти до ближчого об’єкта і рухатися туди-сюди.

Як музика впливає на здоров'я?

Пол Маккартні був одержимий музикою з підліткового віку. Це могло позитивно вплинути на його здоров'я. Музика згадується як один зі способів полегшити симптоми у людей, які живуть із деменцією.

Було доведено, що для деяких людей із деменцією музична терапія покращує їх мислення, почуття, сприйняття, настрій і поведінку.

Метааналіз досліджень, опублікованих у 2021 році, виявив 59% зниження ризику деменції серед музикантів (хоча автори дослідження сказали, що необхідні більш масштабні дослідження).