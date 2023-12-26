Топ-5 найочікуваніших пристроїв Apple, які вийдуть у 2024 році

AirPods 4

Apple представить нову модель AirPods 4. У рамках базових AirPods планується випуск двох варіантів навушників. Одна модель буде обладнана системою активного шумоподавлення, що зробить їх трохи дорожчими, тоді як інша модель буде позбавлена цієї функції, що зробить їх більш доступними за ціною.

Обидва варіанти отримають динаміки на кейсі для зручного пошуку через локатор та спеціальний тест слуху. При активації тесту iPhone у поєднанні з AirPods зможе визначити наявність будь-яких проблем зі слухом і, при необхідності, рекомендувати звернутися до лікаря.

Презентація AirPods 4 запланована на вересень 2024 року.

Apple AirPods (ілюстративне фото: Freepik)

OLED iPad Pro

Apple довгий час відмовлялася від ідеї випуску iPad з OLED-екраном, незважаючи на тиск користувачів. Однак у iPad Pro 2024, нарешті, з'явиться OLED-дисплей.

У порівнянні з поточною технологією miniLED, що використовується в iPad Pro, OLED обіцяє більш насичений чорний колір, покращений контраст, просунутий HDR та більш ефективне енергоспоживання. Завдяки тонкощі екранів за технологією OLED, пристрій може звільнити додатковий простір, що дозволяє або зменшити товщину або встановити більш ємний акумулятор.

Також зміниться розмір екранів в iPad Pro OLED: 11,1 дюйми замість 11 для однієї моделі та 13 замість 12,9 для іншої. Очікується, що iPad Pro 2024 буде оснащений процесором M3, що забезпечує ефективну обробку важких файлів та можливість запуску консольних ігор, які нещодавно стали доступними для пристроїв Apple.

Вихід планшета з новим OLED-екраном очікується ближче до кінця року, але інформація про ціну поки що залишається невідомою.

iPad Pro (фото: Unsplash)

Apple Watch X

Для Apple в 2024 році ще однією важливою подією стане десятиліття розумного годинника Apple Watch, представленого вперше на презентації в 2014 році.

Нова модель матиме функцію моніторингу артеріального тиску та виявлення апное. Apple Watch зможуть попередити користувача про будь-які відхилення рівня тиску і порадять звернутися до лікаря.

В Apple Watch 2024 також буде внесено глобальну зміну у вигляді нового кріплення для ремінців. Старі браслети не будуть сумісні з новим годинником через використання магнітного кріплення. Ця зміна дозволить звільнити місце в корпусі Apple Watch, що можна використовувати для збільшення ємності акумулятора або зменшення товщини пристрою.

Apple Watch Series 4 (фото: Unsplash)

iPhone 16

Рік у рік найочікуванішим продуктом Apple залишається iPhone, і в 2024 році компанія представить модель iPhone 16 з рядом значних змін. Екрани iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max виростуть до 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. При цьому зміни в габаритах будуть не такими радикальними, як може здатися на перший погляд. Рамки також зменшаться, але технологія Dynamic Island залишиться незмінною.

Згідно з даними MacRumors, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max будуть оснащені 48-мегапіксельним суперширококутним об'єктивом. Всі моделі iPhone 2024 отримають додаткову кнопку, розташовану на корпусі під кнопкою блокування, призначену виключно для керування камерою.

Від iPhone 15 Pro вони успадкують кнопку Action Button та процесор, виготовлений за 3-нм техпроцесом.

Можливий вигляд майбутнього iPhone 16 (фото: Getty Images)

Vision Pro

VR-гарнітура Apple Vision Pro була представлена на конференції WWDC 2023 та надходження її у продаж планується на початку 2024 року. Пристрій надасть можливість користувачам переглядати фільми, працювати та грати у віртуальній реальності. Цікаво, що сама гарнітура матиме функцію зйомки просторових відео, які можна буде переглядати на її екрані.

Вартість Apple Vision Pro складе 3 500 доларів, і кількість доступних гарнітур буде обмежена через складності у виробництві.

Примітно, що придбання гарнітури можна буде здійснити лише в магазині, попередньо забронювавши замовлення. Це рішення прийняте для того, щоб співробітники Apple могли надати допомогу з приміркою та надати інформацію про функціонал VR-гарнітури.

Apple Vision Pro (фото: Unsplash)