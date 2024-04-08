Топ-5 дешевих продуктів та напоїв, які легко замінять віагру

Як відомо, раціон - напої і продукти, які ми вживаємо - впливає на обмін речовин та психологічний стан. До того ж певні продукти можуть не тільки покращити здоров'я і настрій, а й підвищити лібідо.

Про те, які продукти та напої мають властивості афродизіаку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке афродизіак

Афродизіак - це їжа або ліки, які пробуджують сексуальний інстинкт, викликають бажання, підвищують сексуальне задоволення або продуктивність. Хоча наразі доступно багато фармацевтичних альтернатив, натуральні препарати - продукти та напої - загалом безпечніші та мають менше побічних ефектів.

Вплив багатьох продуктів та напоїв безпосередньо як афродизіаків пояснюється їхніми властивостями загалом - покращення настрою завдяки вмісту мікроелементів та антиоксидантів та покращення кровообігу завдяки впливу на тиск та кровоносні судини.

Також слід пам'ятати, що надмірне споживання будь-якого продукту може мати негативні наслідки, зважаючи на хронічні захворювання або індивідуальну непереносність.

Які продукти і напої підвищують лібідо

Ці 5, на перший погляд, звичайних продуктів, можуть вплинути на збудження:

Фісташки

Окрім того, що фісташки мають високу поживну цінність і багаті на білок, клітковину та корисні жири, вони також зменшують симптоми еректильної дисфункції, збільшуючи приплив крові.

Експерти припускають, що ці ефекти можуть бути пов'язані зі здатністю фісташок покращувати рівень холестерину в крові та стимулювати кращий кровообіг по всьому тілу.

До того ж фісташки мають інші різноманітні переваги для здоров'я: допомагають контролювати вагу та зменшити ризик серцевих захворювань.

Фісташки можуть підвищити збудження (ілюстрація: Freepik)

Банан

Цей смачний фрукт багатий на прості вуглеводи, які підвищують рівень енергії та витривалість. Дослідження показують, що банани так само ефективно підвищують енергію, як і енергетичні напої. Окрім цього банан - чудове джерело калію, який підтримує бадьорість і запобігає м'язовим спазмам.

Також банани забезпечують організм необхідними антиоксидантами, вітаміном B6, клітковиною та іншими мінералами, що впливає на емоційний стан - покращує настрій.

До інших корисних властивостей, банани сприяють здоровому травленню і допомагають збалансувати рівень цукру в крові.

Буряк

Напевно, найнезвичніший продукт, який може підвищити лібідо - буряк, завдяки високому вмісту нітратів, які перетворюються на оксид азоту в організмі.

А під час збудження мозок посилає нервові сигнали, які сприяють опосередкованому оксидом азоту розширенню кровоносних судин, що постачають кров до статевих органів. Тож оксиду азоту впливає на фізичні відчуття.

Проте, хоча буряк містить корисні для організму елементи, його не слід вживати регулярно людям з підвищеною кислотністю, пониженим тиском або діабетом - насамперед варто проконсультуватися з лікарем щодо раціону.

Червоне вино

Алкоголь, як відомо, розслаблює, що допомагає тривожним, сором'язливим або природженим інтровертам. Червоне вино містить значну кількість кверцетину - флавоноїда, антиоксиданту, який має спазмолітичні та протизапальні властивості та сприяє підвищенню лібідо.

У помірних кількостях він може допомогти запобігти серцевим захворюванням і контролювати рівень цукру в крові.

Проте слід зважати на те, що при надмірному вживанні алкоголь має протилежну дію: може пригнічувати центральну нервову систему, викликати сонливість, сприяти еректильній дисфункції та перешкоджати оргазму.

Чай

Ґаллат епіґаллокатехіну (EGCG), флавоноїд, що міститься в зеленому чаї, насправді може знизити рівень тестостерону, хоча доведеться випити чимало чаю, щоб помітити будь-які ефекти.

Однак помірне споживання зеленого чаю може бути корисним завдяки сполуці під назвою катехін. Катехін може допомогти позбутися вільних радикалів, які можуть пошкодити кровоносні судини, сприяючи таким чином здоровому кровотоку.

А чорний чай містить всі корисні флавоноїди, які допомагають контролювати високий кров'яний тиск, прискорюють кровообіг і підтримують імунну систему в здоровому стані.

Чай прискорює кровообіг (ілюстрація: Freepik)

Ці продукти не є миттєвими афродизіаками, їхня дія може бути помітна при тривалому, але не надмірному вживанні.

Крім того, значну роль має раціон в цілому - тривале нездорове харчування жирною їжею та надмірне вживання алкоголю негативно впливає на загальний стан здоров'я, а отже, і на сексуальне бажання та сексуальні здібності.

Якщо ви підтримуєте своє здоров'я, вживаючи в їжу багато фруктів і овочів, це позитивно вплине і на лібідо.