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ТОП-4 красунчика з серіалу "Емілі у Парижі": що про них відомо

Лукас Браво та Вільям Абаді (фото: Кіноріум)
Автор: Іванна Пашкевич

15 серпня 2024 року вийшла перша частина четвертого сезону "Емілі в Парижі", а 12 вересня стартувала друга. Від самого початку шоу активно обговорювали глядачі та критики, а в 2020 році воно стало найпопулярнішим комедійним серіалом Netflix. Деякі дівчата дивляться його завдяки сексуальним акторам: вони захоплюють своєю харизмою і привабливістю.

Що відомо про цих красунчиків - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Лукас Браво - Габріель

Французький актор Лукас Браво - один із найпривабливіших і найхаризматичніших персонажів серіалу. Не дивно, що героїня Емілі відчуває до нього симпатію з перших епізодів. Крім акторської кар'єри, Браво також займався модельним бізнесом, працював кухарем і барменом. У минулому він навіть брав участь у кампанії для Chanel.

Лукас Браво з Лілі Коллінз (фото: Кіноріум)

Люсьєн Лавісконт - Алфі

Британський актор Люсьєн Лавісконт виконав роль Алфі, персонажа, до якого Емілі теж відчуває романтичні почуття. Їхній роман розвивається стрімко і з великою пристрастю. Примітно, що саме серіал "Емілі в Парижі" зробив Лавісконта по-справжньому популярним, хоча до цього його вже можна було побачити на екрані, зокрема в серіалі "Королеви крику".

Люсьєн Лавісконт з Лілі Коллінз (фото: Кіноріум)

Пол Форман - Ніколас

У серіалі Пол Форман грає роль успішного чоловіка, який перебуває у стосунках з Мінді, однією з головних героїнь і подругою Емілі. Цікаво, що в реальному житті актори також є парою, що, можливо, допомагає їм більш природно втілювати свої ролі. Крім того, Пола можна побачити в таких серіалах, як "Доктор Хто" та "Іспанська принцеса".

Пол Форман (фото: Кіноріум)

Вільям Абаді - Антуан

У новому сезоні "Емілі в Парижі" можна побачити Вільяма Абаді, актора, який також знімався у "Пліткарці".

Французький актор, який виконав роль Антуана Ламбера в серіалі Netflix, вже добре відомий у світі американських серіалів.

В його фільмографію входять такі шоу, як "Секс у великому місті", "Швидка допомога", "90210: Нове покоління", "Погануля Бетті" і, звичайно, "Пліткарка".

Вільям Абаді (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали, що стало з красунчиками-акторами з нульових.

Також дізнайтесь, як живе і виглядає красунчик із серіалу "Комісар Рекс".

При написанні матеріалу використовувались наступні джерела: Вікіпедія.

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