Топ-3 места для летнего отдыха в Украине, о которых вы, скорее всего, не знали

Розовое озеро в Геническе (не путать с Лемурийским!)

Одна из самых популярных южных точек, но от этого не менее потрясная. Входит в состав Генической группы водоемов. Здесь также расположены глицериновое и соленое озеро. Вдобавок есть горячие источники, состав воды которых являет собой всю таблицу Менделеева. Расстояние от Херсона - 200 км.

Фото: розовое озеро в Геническе (instagram.com/anna_shvets_420)

Розовое озеро часто путают с Лемурийским, но расположены они в разных частях области.

Такой розовый окрас оно имеет благодаря красной водоросли Дунаеллы Салины и меняет свой цвет в зависимости от сезона. Лучше всего туда ехать в августе или сентябре, когда вода обретает самый интенсивный оттенок. В дождливые дни озеро может не впечатлить вас, так как оно будет мутное и сливаться с серым цветом неба.

Правда, инфраструктура в районе озера слабо развита, единственное, что вы увидите - это частные секторы и отдаленные гостиницы. Каких-либо моек для ног так же не предусмотрено, поэтому на всякий случай стоит с собой взять запас пресной воды.

Фото: розовое озеро в Геническе (instagram.com/anna_shvets_420)

С первой половины 19-го и до начала 21 века это озеро являлось сырьевой базой солепромысла в Приозерном, сейчас же это мекка для тысячи туристов из разных уголков страны. Но местные до сих пор кустарным способом добывают рапу и соль с озера. В грязи, к слову, содержатся хлоридно-натриевые соли, сульфиды, сульфаты, бром, йод, бор. Все эти элементы полезны для нашей кожи, устраняют воспалительные процессы и так далее. Многие лечебницы используют дары природы именно этого соляного херсонского озера.

Фото: розовое озеро в Геническе (instagram.com/anna_shvets_420)

Остров Джарылгач ("украинские Мальдивы")

На 210 тыс. гектаров земли раскинулся Джарылгацкий заповедник, он же остров Джарылгач.

Уникальное в своем роде место, также известно как "украинские Мальдивы". Он охраняем и любая активность, вредящая природе, там запрещена. За этим следят рейнджеры.

Каждый день в сезон, примерно с мая по октябрь, паромом доставляют туда туристов. Расстояние от ближайшей сухопутной точки (города Скадовска) до Джарылгача составляет всего 40 минут езды.

Фото: Джарылгач (instagram.com/anna_shvets_420)

Существует всего два пункта назначения, куда вас привезет катер - это Маяк или же база "У Гавриловича".

Преимущества первого - чистейшая вода у берега, широкая коса, раздолье, место для кемпинга. Из минусов только множество людей, но если пойти вглубь, то можно спокойно насладиться уединением с природой. Маяк, у подножья которого останавливается паром, известен тем, что по легенде его построил ученик самого Эйфеля! Возраст сооружения составляет более ста лет. Но он считается сегодня аварийным и вход туда строго запрещен. Поэтому не стоит испытывать судьбу на прочность и лезть проверять его. Лучше заняться снорклингом на кристально-чистом берегу или бердвотчингом на суше.

Фото: Джарылгач (instagram.com/anna_shvets_420)

Станиславский каньон (Херсонские горы)

Зачем ехать в Штаты, если у нас есть свой гранд каньон - Станислав?

Именно такие ассоциации вызывает это дивное творение природы. И это все можно лицезреть в херсонской области. Всего лишь 30 минутах езды от Херсона.

Фото: Станиславский каньон (instagram.com/anna_shvets_420)

Раскинулся каньон между селами Станислав и Александровка и он является частью ландшафтного заказника "Станиславский". Рекомендуется брать экскурсию, если нет личного автотранспорта.

Также он известен под названием Херсонские горы. Каньон представляет собой глиняные вертикальные склоны и скалы. С его круч открывается захватывающий вид на водную гладь лимана и складывается ощущение, будто бы это край света.

Можно сравнить данный объект с еще другой точкой на карте мира - Мысом Рока в Португалии. Одна лишь разница - ехать далеко не надо. Впечатлений от Станислава останется масса, даже не сомневайтесь.

Кстати, не забудьте загадать желание, стоя над обрывом.

Фото: Станиславский каньон (instagram.com/anna_shvets_420)