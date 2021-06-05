Топ-3 места для летнего отдыха в Украине, о которых вы, скорее всего, не знали

Куда поехать в Украине на отдых с детьми или друзьями? Этим вопросом задаются многие из нас.
Действительно, карантин дал нам повод задуматься о том, куда бы съездить именно в родных краях. Ведь Украина на самом деле необъятная и манит своим разнообразием ландшафтов!
Специально для вас мы собрали топ лучших мест, которые стоит посетить этим летом. Более того, о некоторых из них вы, скорее всего, даже не знали! Смотрите в материале Styler ниже невероятной красоты фото с этих курортных локаций.
Розовое озеро в Геническе (не путать с Лемурийским!)
Одна из самых популярных южных точек, но от этого не менее потрясная. Входит в состав Генической группы водоемов. Здесь также расположены глицериновое и соленое озеро. Вдобавок есть горячие источники, состав воды которых являет собой всю таблицу Менделеева. Расстояние от Херсона - 200 км.
Розовое озеро часто путают с Лемурийским, но расположены они в разных частях области.
Такой розовый окрас оно имеет благодаря красной водоросли Дунаеллы Салины и меняет свой цвет в зависимости от сезона. Лучше всего туда ехать в августе или сентябре, когда вода обретает самый интенсивный оттенок. В дождливые дни озеро может не впечатлить вас, так как оно будет мутное и сливаться с серым цветом неба.
Правда, инфраструктура в районе озера слабо развита, единственное, что вы увидите - это частные секторы и отдаленные гостиницы. Каких-либо моек для ног так же не предусмотрено, поэтому на всякий случай стоит с собой взять запас пресной воды.
С первой половины 19-го и до начала 21 века это озеро являлось сырьевой базой солепромысла в Приозерном, сейчас же это мекка для тысячи туристов из разных уголков страны. Но местные до сих пор кустарным способом добывают рапу и соль с озера. В грязи, к слову, содержатся хлоридно-натриевые соли, сульфиды, сульфаты, бром, йод, бор. Все эти элементы полезны для нашей кожи, устраняют воспалительные процессы и так далее. Многие лечебницы используют дары природы именно этого соляного херсонского озера.
Фото: розовое озеро в Геническе (instagram.com/anna_shvets_420)
Остров Джарылгач ("украинские Мальдивы")
На 210 тыс. гектаров земли раскинулся Джарылгацкий заповедник, он же остров Джарылгач.
Уникальное в своем роде место, также известно как "украинские Мальдивы". Он охраняем и любая активность, вредящая природе, там запрещена. За этим следят рейнджеры.
Каждый день в сезон, примерно с мая по октябрь, паромом доставляют туда туристов. Расстояние от ближайшей сухопутной точки (города Скадовска) до Джарылгача составляет всего 40 минут езды.
Существует всего два пункта назначения, куда вас привезет катер - это Маяк или же база "У Гавриловича".
Преимущества первого - чистейшая вода у берега, широкая коса, раздолье, место для кемпинга. Из минусов только множество людей, но если пойти вглубь, то можно спокойно насладиться уединением с природой. Маяк, у подножья которого останавливается паром, известен тем, что по легенде его построил ученик самого Эйфеля! Возраст сооружения составляет более ста лет. Но он считается сегодня аварийным и вход туда строго запрещен. Поэтому не стоит испытывать судьбу на прочность и лезть проверять его. Лучше заняться снорклингом на кристально-чистом берегу или бердвотчингом на суше.
Станиславский каньон (Херсонские горы)
Зачем ехать в Штаты, если у нас есть свой гранд каньон - Станислав?
Именно такие ассоциации вызывает это дивное творение природы. И это все можно лицезреть в херсонской области. Всего лишь 30 минутах езды от Херсона.
Раскинулся каньон между селами Станислав и Александровка и он является частью ландшафтного заказника "Станиславский". Рекомендуется брать экскурсию, если нет личного автотранспорта.
Также он известен под названием Херсонские горы. Каньон представляет собой глиняные вертикальные склоны и скалы. С его круч открывается захватывающий вид на водную гладь лимана и складывается ощущение, будто бы это край света.
Можно сравнить данный объект с еще другой точкой на карте мира - Мысом Рока в Португалии. Одна лишь разница - ехать далеко не надо. Впечатлений от Станислава останется масса, даже не сомневайтесь.
Кстати, не забудьте загадать желание, стоя над обрывом.
Ранее мы писали, где в Украине можно отдохнуть с палатками.
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