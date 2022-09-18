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Топ-10 вакансий для тех, кто ищет работу: кого нанимают и сколько платят сейчас

Фото: Кому сколько готовы платить в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине во время войны изменился и рынок труда: некоторые специальности стали более востребованными, на какие-то спрос снизился. Но рабочие места есть, работодатели готовы нанимать работников и платить заработную плату. Какие же специальности самые популярные и как они оцениваются?

Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты с OLX Работа.

Тройка самых востребованных специальностей

Так, в начале сентября 2022 года больше всего работодатели искали на полную занятость продавцов (4037 объявлений) со средней зарплатой 10,5 тысяч гривен, водителей (4024 объявлений) - за такую работу предлагали 24 тысячи гривен, поваров (2167 объявлений) - 12,5 тысяч гривен в месяц.

Самые популярные вакансии по количеству объявлений

В таблице учтены предложения с полной занятостью в период с 1.09.2022 по 14.09.2022

Вакансии

Количество объявлений

Средняя заработная плата (грн)

Продавец

4037

10 500

Водитель

4024

24 000

Повар

2167

12 500

Оператор колл-центра

2083

30 000

Швея, портной

2020

15 000

Разнорабочий

1822

11 750

Охранник

1528

10 500

Продавец-консультант

1264

10 500

Парикмахер

1189

13 000

Строитель

1140

20 500

Раньше мы писали, какие з/п предлагают украинцам без опыта работы.

Также сообщалось, на какие вакансии сейчас самая большая конкуренция в Украине.

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работаработа в Украине