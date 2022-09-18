Топ-10 вакансий для тех, кто ищет работу: кого нанимают и сколько платят сейчас

В Украине во время войны изменился и рынок труда: некоторые специальности стали более востребованными, на какие-то спрос снизился. Но рабочие места есть, работодатели готовы нанимать работников и платить заработную плату. Какие же специальности самые популярные и как они оцениваются?
Об этом Styler рассказали в комментарии эксперты с OLX Работа.
Так, в начале сентября 2022 года больше всего работодатели искали на полную занятость продавцов (4037 объявлений) со средней зарплатой 10,5 тысяч гривен, водителей (4024 объявлений) - за такую работу предлагали 24 тысячи гривен, поваров (2167 объявлений) - 12,5 тысяч гривен в месяц.
В таблице учтены предложения с полной занятостью в период с 1.09.2022 по 14.09.2022
|
Вакансии
|
Количество объявлений
|
Средняя заработная плата (грн)
|
Продавец
|
4037
|
10 500
|
Водитель
|
4024
|
24 000
|
Повар
|
2167
|
12 500
|
Оператор колл-центра
|
2083
|
30 000
|
Швея, портной
|
2020
|
15 000
|
Разнорабочий
|
1822
|
11 750
|
Охранник
|
1528
|
10 500
|
Продавец-консультант
|
1264
|
10 500
|
Парикмахер
|
1189
|
13 000
|
Строитель
|
1140
|
20 500
Раньше мы писали, какие з/п предлагают украинцам без опыта работы.
Также сообщалось, на какие вакансии сейчас самая большая конкуренция в Украине.