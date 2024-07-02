Топ-10 найочікуваніших серіалів липня, які не можна пропустити

Королева змій

12 липня продовжується захоплююча історія Катерини Медічі у 2 сезоні серіалу "Королева змій". Цього разу ми зануримося у вир заколотів, війн та політичних інтриг, які оточують юну Катерину, видану заміж за майбутнього короля Франції Генріха II.

Попри тиск та ворожість двору, Катерина не здається. Її головна мета - народити спадкоємця престолу, але доля обертається проти неї, роблячи це завдання майже нездійсненним.

Вікінги: Вальхалла

11 липня на вас чекає прем'єра 3 сезону епічного спін-оффу "Вікінги: Вальхалла". Цього разу сюжет розгортатиметься через століття після подій оригінального серіалу, переносячи глядачів в епоху занепаду воїнів мореплавців.

Вас очікує знайомство з новим поколінням скандинавських героїв, які кинуть виклик долі та візьмуть участь у жорстоких битвах, політичних інтригах та дивовижних пригодах. Сезон обіцяє бути не менш видовищним та емоційним, ніж його попередник.





Декамерон

25 липня з'явиться "Декамерон", новий серіал, який обіцяє бути не схожим ні на що, що ми бачили раніше. Цей історична драма занурить вас у жорстокий та захватний світ 14 століття, де лютує Чорна смерть.

Аристократи та їхні слуги намагатимуться втекти від епідемії, ховаючись у розкішному маєтку. Спочатку їхні дні сповнені оргій та пиятик, але з часом розпуста змінюється жорстокою боротьбою за виживання.

Кобра Кай

8 липня виходить перша частина останнього 6 сезону вражаючого серіалу “Кобра Кай”. Ми зануримося в епічне завершення історії про протистояння двох шкіл карате - "Кобри Кай" та "Miyagi-Do". На героїв очікують нові випробування, як на татамі, так і за його межами.

Сценаристи обіцяють багато несподіваних поворотів сюжету, які здивують навіть найвідданіших фанатів. 6 сезон буде сповнений емоцій - від сміху до сліз.

Імператор Оушен-Парку

14 липня відбудеться премʼєра серіалу "Імператор Оушен-Парку". Він заснований на однойменному романі Стівена Л. Картера. В центрі сюжету - професор права Телкотт Ґарленд, чиє спокійне життя перевертається з ніг на голову після смерті його батька, поважного судді Олівера Ґарленда.

Обставини смерті судді здаються підозрілими, і Телкотт вирішує розслідувати цю справу.Разом з журналісткою Мерая вони розкривають темні таємниці з життя судді, які пов'язані з брудними політичними іграми місцевих можновладців.

Токійські аферисти

25 липня вийде на екрани новий кримінальний серіал "Токійські аферисти". Головні герої - група шахраїв з Токіо, які борються зі стрімким зростанням цін на нерухомість. Зневірені та розлючені, вони розробляють зухвалий план, щоб обдурити систему та заволодіти 10 мільярдами єн, що приведе їх до небезпечного світу темних таємниць, корупції та шахрайства.

Леді в озері

19 липня з'явиться мінісеріал "Леді в озері", заснований на однойменному романі Лори Ліппман. Медді Шварц здається зразковою домогосподаркою з щасливим життям у Балтиморі 1960-х років. Проте все змінюється, коли вона раптово вирішує стати журналісткою-розслідувачкою.

Її першим завданням стає розслідування зникнення молодої єврейської дівчинки Тессі яке виявляється пов'язаним з вбивством темношкірої барменки Клео. Резонансні злочини захоплюють всю увагу Медді, ставлячи під загрозу її життя та життя її близьких.

Жінки в блакитному

31 липня виходить новий драматичний серіал "Жінки в блакитному". Він оповідає історію чотирьох жінок, які в 1970-х роках стають першими поліціянтками в консервативному мексиканському суспільстві.

Їм доводиться боротися з жорстким опором з боку чоловіків-колег, які не вірять, що жінки здатні виконувати цю роботу. А найбільшою проблемою для них стає несподіване публічне розслідування, яке кидає тінь на їхню роботу.

Санні

10 липня з'явиться новий драматичний серіал "Санні". Життя Сюзі, американки, яка живе в японському місті Кіото, раз і назавжди змінюється після жахливої авіакатастрофи, в якій гинуть її чоловік і син. Єдиною розрадою стає для неї Санні, робот-помічник, якого розробила компанія її чоловіка.

Спочатку Сюзі ставиться до робота з недовірою, адже він постійно нагадує їй про трагедію. Попри це разом вони шукатимуть відповіді на питання про авіакатастрофу, яка виявляється не такою простою, як здається на перший погляд.

Ті, що скоро помруть

1 липня з'явиться новий історичний серіал "Ті, що скоро помруть". Дія серіалу розгортається в Стародавньому Римі II століття, де гладіаторські бої є не просто спортом, а й жорстокою реальністю, що об'єднує людей з різних верств суспільства.

В центрі сюжету - переплетені історії гладіаторів, політиків та інших римлян, чиї життя тісно пов'язані з гладіаторською ареною.