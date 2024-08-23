Топ-10 найкрутіших жіночих ароматів на кожен день

Парфуми на кожен день - це важлива частина вашого повсякденного образу, яка може підкреслити ваш стиль, настрій і навіть створити певну атмосферу навколо вас. Вибираючи парфуми для щоденного використання, важливо враховувати кілька факторів, щоб вони відповідали вашим потребам і не були надто насиченими або надто легкими.
Список найкращих парфумів на кожен день, ви знайдете у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Adele Gritti
Цей аромат є найбільш політкоректним та універсальним. Він надає молодість. Adèle Gritti - це парфум для жінок, він належить до групи східні квіткові. Верхні ноти: Османтус, Жасмін.
Adèle Gritti
Pink Molecule Zarkoperfume
Це літній, квітковий аромат нішевого бренду. Парфум для жінок та чоловіків, він належить до групи квіткові фруктові солодкі. Він не буде вас напружувати і чудово підійде на кожен день.
Pink Molecule Zarkoperfume
Sensual Orchid LM Parfums
Аромат-свято. Ода ідеалам, їхньому шарму. Блиск на губах і жакетах, кольорові вітрини та нитки перлин на шиї, білосніжні усмішки та дорогі авто. Зовнішній блиск вабить, прагнення до гедонізму стає все сильнішим, пафос вводить у запаморочення. Але яке ж приємне це одурманювання!
Sensual Orchid LM Parfums
Neroli Amara Van Cleef & Arpels
Аромат Néroli Amara від Van Cleef & Arpels - це свіжий, елегантний і цитрусовий парфум, який відзначається своєю легкістю та невагомістю. Звучить це все разм просто неймовірно. Це аромат елегантної жінки, яка радіє життю.
Neroli Amara Van Cleef & Arpels
Paris-Venice Chanel
Цей аромат від відомого всім бренду - не залишить нікого без почуттів. Це вишуканий і породистий аромат, ви не сплутаєте його ні з чим. Це - Chanel! Тут нема жодних вінтажних нот, все дуже сучасно.
Burberry Her Eau de Parfum
Творець бренду - це автор відомого всім аромату Bacara Rouge Франсіс Курркіджан. На самому початку ви відчуєте ніжно-солодке, фруктове поєднання чорної смородини, чорниці та малини. За мить розцвіте магічне квіткове серце, у якому поєднується звабливий жасмин із фіалкою.
Основу ароматичної композиції утворює зігріваюча амбра, мускус і деревні акорди, завдяки яким аромат стає надзвичайно жіночним і спокусливим.
Prada Paradox
Цей парфум вже встиг стати хітом серед жінок по всьому світу. Цей аромат - ніжний, шовковистий та дуже і дуже елегантний.
Ароматна композиція зачарує вас квітковими й амбровими нотками, що супроводжуються цитрусовими тонами та чарівною мадагаскарською ваніллю.
Gucci Flora Gorgeous Gardenia
Нота квітів груші дуже елегантно поєднуються з ягодами та тростинним цукром. На самому початку композиції розкриваються делікатні ноти соковитої груші з акордом червоних ягід та італійського мандарина.
За мить ваші відчуття зачарує яскрава кремова гарденія з легким відтінком фруктів і зелені, а також яскравий акорд білих квітів жасмину. Чуттєвим завершенням аромату стануть солодкі ноти пачулів і коричневого цукру.
Gucci Flora Gorgeous Gardenia
Peche Cardinal Parfums MDCI
Спокусливі акорди насичених гурманських фруктових нот персика, чорносливу та кокосу, охолоджуються ожиною, чорною смородиною та артемізією. Фруктово-квіткові ноти перетікають у шлейф та з деревних нот у легкій мускусній хмаринці.
Гарний, розкішний, дорогий у найкращому розумінні цього слова. Це аромат дорогого та безтурботного життя.
Peche Cardinal Parfums MDCI
X for Women Clive Christian
Це ще один аромат з персиком, але тут він поєднується з пачулями та мускусом. Це аромат дуже дорогої жінки. Це вишукана елегантність та аристократичність у флаконі.
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В матеріалі були використані дані з сайтів Kremchik.ua, Makeup, Aromateca та відео Мирослав Niche на YouTube.