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Тонны фекалий: в Коктебеле произошла экологическая катастрофа

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 19:48
Тонны фекалий: в Коктебеле произошла экологическая катастрофа
Экологическая катастрофа произошла в Коктебеле (коллаж: РБК-Украина)

Аннексированный Крым страдает от экологической катастрофы

В сети появилось видео, которое в очередной раз демонстрирует проблемы аннексированного Крыма. На новом видео показан Коктебель, где во время дождя в море выливались потоки фекалий.

Видео инцидента опубликовал Александр Талипов на своей странице в Facebook.

Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Всё идёт по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это...

Опубликовано Александром Талиповым Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Экологическая катастрофа произошла в Коктебеле (видео: facebook.com/alexandr.talipov)

"Очередная экологическая катастрофа в Коктебеле. Все идет по графику, крупный дождь и тонны фекалий льются в море. Это страшно. Страшно за здоровье людей. Импотенция Феодосийской власти который год подвергает угрозе здоровье и жизни людей. Пора заводить дела", - написал Александр.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео.

  • Печальная история;
  • Вот поэтому не люблю этот периметр;
  • Сцу*и....взять мордой их всех и головой в это дерьмо и пусть захлебнутся ублюдки;
  • Они парадом занимаются и дерибаном премий;
  • Еще отсрочкой пенсий, повышением налогов и искусственной инфляцией, короче, заняты люди;
  • Во, дают! В свое время я, купаясь в Феодосии и Коктебеле заплывал за буйки и полоскал горло и промывал носовые пазухи морской водой. В общем целую зиму и осень у меня ни горло не болело, ни насморка не было. В прошлом году ту же процедуру проделывал в течение 10 дней. И чтоб я так жил. До сих пор не могу избавиться от насморка и першения в горле;
  • Господи, что творят!!!!

Тонны фекалий: в Коктебеле произошла экологическая катастрофа

Тонны фекалий: в Коктебеле произошла экологическая катастрофа

Скриншоты с Facebook

Напомним, в Одессе побережье пляжа "Дельфин" залило топливом из затонувшего танкера "Делфи".

Ранее местные жители Крыма пришли в ужас от того, что гибнет урожай.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины Крымэкологическая катастрофа
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