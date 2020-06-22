Тонни фекалій: в Коктебелі сталася екологічна катастрофа

Анексований Крим страждає від екологічної катастрофи
У мережі з'явилося відео, яке в черговий раз демонструє проблеми анексованого Криму. На новому відео показаний Коктебель, де під час дощу в море виливалися потоки фекалій.
Відео інциденту опублікував Олександр Таліпов на своїй сторінці в Facebook.
Чергова екологічна катастрофа в Коктебелі. Все йде за графіком, великий дощ і тонни фекалій ллються в море. Це...Опубліковано Олександром Талиповым Неділю, 21 червня 2020 р.
Екологічна катастрофа сталася в Коктебелі (відео: facebook.com/alexandr.talipov)
"Чергова екологічна катастрофа в Коктебелі. Все йде за графіком, великий дощ і тонни фекалій ллються в море. Це страшно. Страшно за здоров'я людей. Імпотенція Феодосійської влади котрий рік піддає загрозі здоров'я та життя людей. Пора заводити справи", - написав Олександр.
Користувачі мережі також прокоментували дане відео.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, в Одесі узбережжя пляжу "Дельфін" залило паливом із затонулого танкера "Делфі".
Раніше місцеві жителі Криму прийшли в жах від того, що гине урожай.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Styler