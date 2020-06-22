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Тонни фекалій: в Коктебелі сталася екологічна катастрофа

STYLERЖиття    22.06.2020 - 19:48
Тонни фекалій: в Коктебелі сталася екологічна катастрофа
Екологічна катастрофа сталася в Коктебелі (колаж: РБК-Україна)

Анексований Крим страждає від екологічної катастрофи

У мережі з'явилося відео, яке в черговий раз демонструє проблеми анексованого Криму. На новому відео показаний Коктебель, де під час дощу в море виливалися потоки фекалій.

Відео інциденту опублікував Олександр Таліпов на своїй сторінці в Facebook.

Чергова екологічна катастрофа в Коктебелі. Все йде за графіком, великий дощ і тонни фекалій ллються в море. Це...

Опубліковано Олександром Талиповым Неділю, 21 червня 2020 р.

Екологічна катастрофа сталася в Коктебелі (відео: facebook.com/alexandr.talipov)

"Чергова екологічна катастрофа в Коктебелі. Все йде за графіком, великий дощ і тонни фекалій ллються в море. Це страшно. Страшно за здоров'я людей. Імпотенція Феодосійської влади котрий рік піддає загрозі здоров'я та життя людей. Пора заводити справи", - написав Олександр.

Користувачі мережі також прокоментували дане відео.

  • Сумна історія;
  • Ось тому не люблю цей периметр;
  • Сцу*и....взяти мордою їх всіх і головою в це лайно і нехай захлинуться виродки;
  • Вони парадом займаються та дерибаном премій;
  • Ще відстрочкою пенсій, підвищенням податків і штучною інфляцією, коротше, зайняті люди;
  • Ну дають! Свого часу я, купаючись у Феодосії та Коктебелі запливав за буйки і полоскав горло і промивав носові пазухи морською водою. Загалом цілу зиму та осінь у мене ні горло не боліло, ні нежиті не було. Торік ту ж процедуру проробляв протягом 10 днів. І щоб я так жив. Досі не можу позбутися від нежитю і першіння в горлі;
  • Господи, що творять!!!!

Тонни фекалій: в Коктебелі сталася екологічна катастрофа

Тонни фекалій: в Коктебелі сталася екологічна катастрофа

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, в Одесі узбережжя пляжу "Дельфін" залило паливом із затонулого танкера "Делфі".

Раніше місцеві жителі Криму прийшли в жах від того, що гине урожай.

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Автор: Styler

Теги Новини України Кримэкологическая катастрофа
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