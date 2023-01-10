Токсичная Bonduelle? Украинские супермаркеты убирают из продажи всю продукцию: что произошло
Украинские супермаркеты начали убирать со своих полок продукцию французской компании Bonduelle, а Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции призывает ввести против них санкции.
Что же произошло на самом деле и нужно ли немедленно отказываться от горошка и кукурузы - читайте в материале Styler.
Продуктовые подарки оккупантам
Накануне Нового года в запрещенной российской социальной сети VK появилось сообщение в группе "Ярцево.Live" о том, что оккупантам были переданы поздравительные продуктовые корзины с продукцией компании Bonduelle. В каждую корзину вложили открытку "Возвращайтесь с победой".
Информация быстро разлетелась по социальным сетям и уже в первые дни января начал разгораться скандал.
Реакция Украины
Первым отреагировало агентство по вопросам предотвращения коррупции. В НАЗК призвали ввести санкции против французской компании Bonduelle Group.
"Bonduelle поздравила с Новым годом участников СВО, передав 10 000 поздравительных продуктовых корзин в которые была добавлена и открытка: "Возвращайтесь с победой". Как было сказано, в самой компании подчеркнули, что поддержка защитников является неотъемлемой частью социальной ответственности бизнеса. Компания Bonduelle не планирует уходить с российского рынка и продолжает платить налоги, сборы и другие взносы в российский бюджет, тем самым финансируя войну", - сказано в сообщении агентства.
А после публикации от НАЗК в Twitter о том, что Bonduelle включили в список спонсоров терроризма, по социальным сетям прокатились волны возмущения и призывы бойкотировать продукцию этой компании. Также о компании, которая спонсирует терроризм начали говорить политики.
Что происходит в украинских супермаркетах
В популярных торговых точках Украины сообщили, что решили отказаться от продукции французской компании Bonduelle из-за информации об обеспечении консервированными овощами российских военных.
О том, что вся продукция компании будет убрана с полок, рассказали в пресс-службах Varus, Novus, Aushan, АТБ и Сильпо.
В некоторых супермаркетах предупредили, что товар на полках - это остатки от предыдущих закупок товара и новые закупки остановлены с 4 января.
Позиция Bonduelle
В официальном аккаунте французской компании Bonduelle в Twitter 30 декабря появилась запись следующего содержания:
"Российские социальные сети распространили вводящую в заблуждение информацию о нашем бизнесе в России. Эта информация, а также заявления, приписываемые Bonduelle и его направление совершенно неверное. Группа Bonduelle продолжает свою деятельность в России с единственной целью - обеспечить доступ населения к основным продуктам питания в России и соседних странах".
3 января в том же аккаунте появилась другая запись: "Мы опровергаем распространяемые фейковые новости и понимаем, какие эмоции они вызывают. Мы подтверждаем ложность этих утверждений".
Также появился официальный ответ на обвинения на сайте компании:
"Группа Bonduelle подтверждает это опровержение и хотела бы уточнить, что:
· Группа Bonduelle не отправляла и не поручала отправку какой-либо третьей стороне каких-либо коробок с продукцией Bonduelle и поздравительными открытками в российскую армию.
· Фотографии, опубликованные 30 декабря 2022 г., на которых видны ящики с продукцией Bonduelle является подделкой.
· Цитаты руководства Bonduelle Russia, опубликованные 30 декабря 2022 г., являются фальшивыми и необоснованными", - сказано в публикации.
Кстати, ранее мы писали о том, одесская пограничница попала в грандиозный скандал.
А еще рассказывали о том, Ломаченко внесли в реестр государственных предателей.