UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Точно не кава: саме це не дасть вам заснути вночі

Чому важко заснути (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Часто буває так, що людині важко заснути, навіть якщо вона відмовилася від кави або чаю ввечері (адже часто саме ці напої називають причиною безсоння). Втім, існують дві речі, які точно заважатимуть нічному відпочинку, але про це мало хто здогадується.

Що викликає безсоння та як гарно засинати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Mirror, сайт Центра громадського здоров'я МОЗ України.

Чому людині важко засинати - дві причини

Звісно, якщо ви п'єте каву ввечері, сон може зіпсуватися. Але якщо ви від неї відмовилися, а нічого не змінилося, причина точно в іншому.

Як виявилося, проблеми зі сном провокують шкідливі звички. Йдеться про те, що і так є небезпечним для здоров'я. Але не всі знають, що ці речі негативно впливають ще й на сон.

Чому виникає безсоння (ілюстрація: freepik.com)

Йдеться про нікотин та алкоголь. Якщо людина буде палити або пити перед сном, повноцінно відпочити точно не вдасться. 

"Хоча алкоголь часто може змусити вас швидше заснути, вживання його перед сном може спричинити фрагментарний сон і може бути причиною частих пробуджень протягом ночі", - зазначають лікарі.

Саме тому за чотири години до сну слід відмовитися від вживання алкоголю. Це дозволить організму хоча б трохи впоратися зі шкідливими речовинами та "налаштуватися" на нічний відпочинок.

Це стосується і нікотину. Він, як з'ясували лікарі, заважає організму швидко засинати.

Що не варто робити перед сном (ілюстрація: freepik.com)

Як заснути, якщо не хочеться

У ЦГЗ радять використати один з трьох методів. Вони дозволять швидко налаштуватися на сон та відпочити, навіть якщо долають тривожні думки. Йдеться про:

  • військовий метод - розслабте м'язи усього тіла, робіть це поступово, починаючи з обличчя. Потім спробуйте 10 секунд ні про що не думати, або ж уявляти щось дуже спокійне
  • метод боротьби з тривожністю - спробуйте м'язову релаксацію (напружте усі м'язи тіла та перебувайте у цьому стані якомога довше, потім різко розслабтеся та спробуйте повторити те саме, але далі "відпускайте" м'язи по черзі)
  • хитрий метод - переконуйте себе у тому, що взагалі не хочете спати, прокручуйте цю думку, а потім організм неодмінно захоче "вкласти" вас на усю ніч.
Читайте РБК-Україна в Google News
ЛайфхакіЗдоров'яПоради