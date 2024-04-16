"Тобі сьогодні мало бути 32". Українці згадують полеглого Павла Петриченка в день його народження

Що пишуть українці в день народження Павла Петриченка

Так, Сергій Стерненко не міг не відреагувати на смерть відважного сина України та патріота Павла Петриченка.

"З днем народження, друже. Тобі сьогодні мало бути 32. Та назавжди 31. За вчора ти ще встиг вбити кількох росіян. Ми зробимо усе, щоб вони дохли безперестанно. Передавай привіт усім нашим, кого забрала ця чортова війна. Ще побачимось", - написав він у соцмережі X.

Стерненко опублікував фото з Петриченком в день його народження (фото: twitter.com/sternenko)

"З днем народження, рідний. Не буде більше такого, як ти", - написала в соцмережі X Меланія Подоляк - дівчина загиблого пілота "Джуса".

Меланія Подоляк та Павло Петриченко (фото: twitter.com/MelaniePodolyak)

"Сьогодні у Паші мав бути день народження. Наш Паша 24 лютого 2022 року прийшов у фонд і працював цілодобово. Він налаштовував роботу фонду ще тоді, коли це був волонтерський штаб", - написали у Фонді Сергія Притули в X.

Павло Петриченко мав святкувати 16 квітня день народження ( twitter.com/CharityPrytula)

"Паша, ну як же так... Пам'ятаю нашу зустріч у Донецькій області. Енергійний, цілеспрямований, амбітний, критичний, безкомпромісний. Тобі боліло за нашу країну, ти бився за нас. І словом і ділом. Ціною життя. Не вірю, що це сталося. Не вірю, що пишу це. Боже, сили рідним", - написала у Facebook ведуча Марія Скібінська.