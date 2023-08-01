"Тобі ж можна балдєть!" У Києві чоловік домагався до жінки просто на вулиці (фото)

Деталі історії

Жінка пише зранку перед роботою відпочивала на траві в парку на Воздвиженці. За 5 хвилин вона розплющила очі та побачила над собою незнайомого чоловіка, який задовільняв себе.

"Я підірвалася та почала проганяти його, схопила палку з землі, бо він йшов на мене, казав "не смій". Та я посміла і вдарила його цією палкою. Він схопив мене, кинув на землю і вдарив", - пише Людмила.

Жінка почала знімати чоловіка на мобільний телефон, і саме це змусило його піти. При цьому він кричав Людмилі лайливі слова та докоряв, що без таких, як вона, світ був би кращим.

"Каже, що мені можна "балдєть", а йому - не можна. Отакі в нас нерівні права, на його думку", - розповіла Людмила в коментарі "Сніданку з 1+1".

Людмила встигла зняти статуру чоловіка, але без обличчя (фото: instagram.com/lyuda.samsonova)

"Я відчувала себе повністю незахищеною, тільки через те, що я народилася жінкою! Це не справедливо, образливо і страшно. Як жити далі? Які ще обмеження мені треба ввести в життя, де ще не ходити самій чи "як не провокувати". Бо всі ж так люблять казати "жертва сама винна!" - розповідає постраждала.

Після того, що сталося, Людмила відразу пішла в поліцію та написала заяву.

Але, за її словами, справа майже не просувається.

"Парк має камери, які легко можна відстежити. Маю відео повної статури цього "чоловіка". Ta Національній поліції цього не достатньо, щоб робити свою роботу одразу! А не колись потім. Та я буду добиватися пошуку таких істот і покарання для них", - написала Людмила.

Заяву в поліцію вдалося написати лише за четвертим разом (фото: instagram.com/lyuda.samsonova)