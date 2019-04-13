Не то, о чем вы подумали: что оказалось в райдере MARUV (фото)

MARUV похвасталась решением организаторов концерта, которым удалось найти для артистки колготки в сеточку. Интересно также, что райдер украинской певицы в пополнился огромным количеством сухих и влажных салфеток. Девушка похвасталась тем, как организаторы подошли к ее требованиям и разместила снимок в своей Instagram-stories.

Украинская певица MARUV рассказала, что это был первый случай, когда организаторам удалось полностью удовлетворить потребности артистки.

"Райдер уровень 100. Впервые колготки на месте", - подписала снимок исполнительница.

MARUV попала в скандал из-за райдера (фото: instagram.com/maruvofficial)

Победительница Нацотбора на Евровидение 2019 MARUV ранее жаловалась, что организаторы концертов не могут удовлетворить ее требования.

MARUV рассказала, что многие организаторы звонят и плачут, так как не могут найти для нее специальные колготки в сеточку, которые фигурируют во всех видеоклипах артистки.

"Мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении, во время гастролей не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку. Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки", – отметила певица.

Напомним, что ранее кислотная MARUV показала новые пикантные фото.

Также мы писали, что буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+".

Также сообщалось, что MARUV восхитила фанатов фигурой в нижнем белье (фото).