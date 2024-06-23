Тижневий гороскоп для всіх знаків Зодіаку: хто радітиме і в кого почнеться "чорна смуга"

Овен

Вас манить щось нове та незвідане. Однак цього тижня постарайтеся утриматися від пошуку пригод. Вам не варто ризикувати, гострі відчуття призведуть лише до проблем. Натомість займіться справами на роботі та рутиною, яку давно відкладали на потім.

Телець

Не варто довіряти першому враженню про людей. Не всі добрі, навіть якщо й дуже сильно намагаються ними здаватися. Це стосується й ситуації, коли хтось викликав у вас негативні емоції. Цього тижня ви зможете зірвати всі маски та зрозуміти, хто насправді поряд з вами.

Близнюки

Назріває конфлікт. Швидше за все, найближчими днями ви будете з кимось сперечатися, намагаючись захищати свої межі та інтереси. Ви не зобов'язані жертвувати собою заради чиїхось бажань. А тому бийтеся, якщо готові тримати удар.

Рак

Цього тижня вам не слід боятися. Дійте рішуче, авантюри допоможуть вам досягти бажаного. Не варто себе недооцінювати, на вас чекають великі перемоги, важливо лише наважитися і зробити цей стрибок у невідомість.

Лев

У ваше життя увірвуться радісні події. І ви зможете зрозуміти, наскільки важливо не порівнювати себе з іншими. Дозвольте собі жити без змагань та гонитви за успіхами, які насправді вам не потрібні. Цей тиждень допоможе вам багато чого усвідомити.

Діва

Скажіть "ні" всім тим, хто намагатиметься вкрасти ваш час. Незабаром ви опинитеся перед непростим вибором, доведеться вирішувати та думати не серцем, а розумом. Звичайно, це може принести прикрість, проте все минеться.

Терези

Новий тиждень може стати для вас непростим випробуванням. Стрес і проблеми наваляться на вас сніговою брилою. І якщо ви попросите про допомогу і почнете себе цінувати, то зможете подолати цю "чорну" смугу без особливих зусиль.

Скорпіон

Найближчими днями з'явиться рідкісний шанс. Ви зможете не тільки приборкати хаос навколо себе, а й почати мріяти. Дихайте на повні груди та не думайте про те, що щастя обійшло вас стороною. Насправді воно вже поряд.

Стрілець

Настав час нового життя. Вам варто згадати, про що ви мріяли до того, як надто захопилися тим, що намагалися знайти правильний шлях. Насправді ж його немає, вам просто потрібно навчитися бути мудрішим і не гнатися за привидами минулого.

Козоріг

Новий тиждень підкине вам цікаві події. У якийсь момент доведеться виявити мужність, у якийсь - скинути пута і дозволити собі те, чого ви так давно хотіли. У будь-якому випадку, не забувайте про безпеку, це справді важливо.

Водолій

Вам потрібно відмовитись від брехні. Чесність та відвертість допоможуть вам подолати будь-які перепони. І навіть якщо вам зараз здаватиметься, що не всім планам здійснитися, це лише ілюзія.

Риби

Ви зможете здивувати всіх навколо, якщо почнете мислити ширше. Відмовтеся від шаблонів і спробуйте щось нове. Цей тиждень стане для вас доленосним, якщо ви зважитеся на серйозні зміни.