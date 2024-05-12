Тиждень дива та радості: мрії цих знаків Зодіаку ось-ось стануть реальністю

Терези

Цей тиждень нічим вас не засмутить. Ви зможете спокійно займатися своїми справами, веселитися та відпочивати. Однак без сюрпризів ви точно не залишитеся. Вже днями може здійснитися ваша найзаповітніша мрія. Подумайте, чого ви хочете найбільше у світі.

Телець

Стара фраза про нове життя з понеділка може здатися банальною, але не зараз. У вас дійсно з'явиться шанс отримати нагороду за всі свої старання та повірити у дива. Ви зможете знайти нове джерело доходу та насолодитися щасливими подіями.

Водолій

Впроваджуйте у своє життя нові підходи до вирішення складних завдань. І не забувайте про своїх друзів, вони готують для вас радісні новини. Випромінюйте позитив і вам відповідатимуть тим же, а здійснення мрії стане заслуженим заохоченням за всі ваші добрі вчинки.

Лев

З понеділка у ваше життя увірветься справжнє свято. Ви забудете про погане і попрощаєтеся з тим, що приносило вам сумні думки. І не сумнівайтеся, що мости дійсно потрібно спалити. На вас чекає тиждень дива і радості, довіртеся Всесвіту.