Титушки на БРТ и погромы с пострадавшими: на рынке "Столичный" произошли столкновения (видео)

В Киеве на территорию рынка "Столичный" ворвались неизвестные люди в балаклавах, камуфляже и бронежилетах с оружием, которые также привезли с собой бронетехнику - БРТ. "Титушки" перекрыли входы и выходы на базаре, который является одним из крупнейших в столице.

Об инциденте 3 июня сообщили на сайте рынка "Столичный".

По данным администрации оптового рынка сельскохозяйственной продукции, с утра началась попытка силового рейдерского захвата.

Неизвестные в балаклавах, с белыми и желтыми лентами на руке, не пускали посетителей на рынок (расположен на Большой Окружной 110А), и отказывались представляться, ничего не объясняли.

Работа базара была прекращена. В сети сообщают, что продавцы стали самостоятельно выносить свой товар с павильонов.

Также в комментариях пишут о звуках взрыва пиротехники, которые слышны на территории рынка. Некоторая продукция продавцов оказалась сильно повреждена - ее растрощили нападавшие кувалдами, битами и топорами.

Видео: в Киеве произошло нападение "титушек" на рынок "Столичный"

На место прибыли правоохранители, которые оцепили торговый павильон "Овощи - фрукты", чтобы обезопасить фермеров от "титушек". После появления спецназа полиции и Нацгвардии неизвестные вооруженные люди начали постепенно покидать территорию помещения.

Ближе к трем часам дня входы на рынок для посетителей снова открыли (перекрыт только один павильон "Овощи - фрукты", а еще два оцепили нацгвардейцы), пишет "Украина 24".

Внутри продолжают находиться "титушки", которые позже назвали себя представителями охранных фирм. Полиция проверяет их лицензии.

По словам правоохранителей, 3 сотрудника пострадали.

"Там находилась частная охрана, которая пыталась сменить физически другую частную охрану. Уже длительный период происходит спор между субъектами хозяйствования в отношении собственности на это административное здание, поэтому и происходят такие конфликты", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Небитов.

По словам юриста, сегодняшняя ситуация происходит на почве права собственности, и конфликт имеет юридический характер.

На месте работают следователи, они собирают документы, факты проникновения, общаются с работниками рынка.

На рынок "Столичный" в Киеве представители "охранной фирмы" пригнали БТР (фото: vesti.ua)