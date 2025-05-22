Тисячі вкрадених iPhone з усього світу раптово з'являються в одному місці: як працює схема

Що відомо про "будівлю" в Шеньчжені

Один із постраждалих, у якого iPhone 15 Pro вихопили прямо з рук на вулиці, зміг відстежити його подорож довжиною в 9,5 тисяч км до місця, яке багато місцевих жителів Шеньчженя називають "будівлею вкрадених iPhone".

Будівля Feiyang Times відома як місце, де можна відремонтувати або оновити iPhone, однак за інформацією Financial Times, вона також відома як ринок вкрадених пристроїв.

Четвертий поверх будівлі спеціалізується на продажі старих iPhone з Європи та США.

Багато з продаваних тут телефонів є законними моделями, які західні споживачі здають назад операторам стільникового зв'язку або в магазини телефонного зв'язку при оновленні до останніх моделей.

Однак будівля розташована в такому місці, яке на форумах Apple, у соцмережах і серед постраждалих від крадіжок визначили як китайську "будівлю вкрадених iPhone".

У більшості місць люди не купують заблоковані телефони, але тут є стабільний ринок, саме тому стільки вкрадених пристроїв потрапляє в цю будівлю.

Будівля Feiyang Times відома продажем старих мобільних пристроїв із західних країн (фото: Wikimedia)

Як вкрадений iPhone пройшов шлях у кілька тисяч кілометрів

У звіті наводиться приклад одного з постраждалих, який за допомогою функції Apple Find My відстежив шлях свого телефону від вулиці в Лондоні, де його вкрали, до будівлі Feiyang Times.

iPhone вирвали з рук двоє злодіїв на електросамокатах - популярний спосіб, оскільки він дає змогу швидко під'їхати до тротуару, вихопити телефон і втекти з місця події. Власник відстежив його шлях на тисячі кілометрів:

Вкрадений у Лондоні, коли власник відповідав на повідомлення у WhatsApp

Доставлений у невеликий ремонтний магазин за кілька кілометрів від місця крадіжки

Переміщався за кількома адресами в Лондоні

Через тиждень з'явився в Коулуні, Гонконг

Швидко доставлений у Шеньчжень, Китай

Закінчив свою подорож у будівлі Feiyang Times у цьому місті.

Хоча розблоковані телефони коштують дорожче, у звіті говориться, що навіть на заблоковані пристрої знаходяться покупці практично на кожну деталь. Продавці американських і європейських моделей у будівлі стверджують, що не мають ні найменшого уявлення про те, як телефони там опинилися.

У цих районах Лондона найчастіше крадуть телефони (фото: Green Smartphones)

Спроби шантажу через iMessage

Якщо iPhone був заблокований у момент крадіжки, за даними звіту, жертви іноді отримують повідомлення iMessage зі спробою шантажу і вимогами розблокувати пристрій.

Коли iPhone переводиться в режим втраченого або вкраденого, він може відображати номер телефону або email для зв'язку з тим, хто знайшов.

Заходи безпеки Apple, такі як додаток Локатор (Find My) і функція Блокування активації (Activation Lock), значно скоротили ринок вкрадених iPhone. Але, як показує цей випадок, повністю попит усунути неможливо.

Найголовніше - використовувати надійний пароль і функцію захисту вкраденого пристрою, щоб зловмисники не отримали доступ до набагато ціннішого, ніж сам iPhone, - ваших особистих даних.