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Тищенко подцепил коронавирус: со многими контактировал

Пятница 16 октября 2020 11:06
Тищенко подцепил коронавирус: со многими контактировал
Николай Тищенко заболел коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Скандальный нардеп Тищенко заболел коронавирусом

Народный депутат от фракции "Слуга народа" и ресторатор Николай Тищенко заболел коронавирусом. Накануне политик совершал вояж по городам Украины.

Об этом стало известно в пятницу, 16 октября, сообщает Telegram-канал Vesti, ссылаясь на собственные источники в партии СН.

Известно, что в последние дни Тищенко много и активно ездил по стране. В частности он посетил Одессу и Николаев, где контактировал со многими политиками и чиновниками.

Так, ко Дню защитника отечества 14 октября Тищенко также активно рекламировал акцию, в рамках которой по Украине решили провезти булаву. С этим самым атрибутом Владимир Зеленский в роли Голобородько снимался в телевизионном сериале "Слуга народа".

Тищенко подцепил коронавирус: со многими контактировал

Николай Тищенко с киношной булавой в Николаеве (фото: economics-prorok.com)

Позже информацию о болезни подтвердил и сам депутат в своих соцсетях.

"​​Сдал тест на коронавирус - результат положительный. Температура 36,8 - поднялась. Чувствую себя как танк, которому подбили гусеницу", - написал он.

Тищенко подцепил коронавирус: со многими контактировал

Николай Тищенко заболел коронавирусом (фото: Telegram/Тищенко)

Отметим, что Николай Тищенко имеет очень скандальную славу. Еще до того, как фракция "Слуга народа" объявила своим кандидатом на должность мэра Киева Ирину Верещук, нардеп также выказывал свои амбиции в этом направлении, и не обошлось без конфузов.

Одной из неоднозначных ситуаций, которая разошлась мэмами по интернету, стала инициатива Тищенко завалить песочницы на детских площадках песком.

Мы писали также что Ирина Верещук обматерила Тищенко, послав известно куда, и он пошел.

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