Тищенко отреагировал на "срыв" вылета рейса в Ужгород и процитировал Шурика

Николай Тищенко оскандалился из-за задержки вылета самолета Киев-Ужгород утром 23 июня, так как народный депутат стал снимать видео на взлетной полосе перед отправлением рейса. Однако на самом деле борт приземлился в аэропорту Ужгорода даже раньше, чем указывалось в расписании.

Об этом говорят данные на портале по отслеживанию полетов Flight Radar .

Как видно, рейс отправился в полет из Киева на 13 минут позже (в 09:43 вместо 09:30), а приземлился в Ужгороде на 10 минут раньше (в 11:20 вместо 11:30).

фото: скрин flightradar24.com

Политик также прокомментировал историю о якобы сорванном из-за него рейса, и отметил, что в Госпогранслужбе такую информацию опровергают.

"Удивительно, но рейс Киев-Ужгород задержали не из-за меня. А еще добавили, что задержки случались и ранее. А прилетели мы вообще на 10 минут раньше", - написал Тищенко в своем Facebook.

Депутат с иронией вспомнил эпизод из комедии "Кавказская пленница", процитировав главного героя Шурика.

"Так и хочется спросить, как в том фильме… "А крепость тоже я разрушил?" - говорится в публикации.

Николай Тищенко высказался о скандале с "сорванным" из-за него рейсом (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Ранее журналист Виталий Глагола сообщил утром, что по вине Тищенко был сорван вылет рейса Киев-Ужгород, так как политик решил снять видео возле самолета. Также он добавил, что "Слуга народа" подъехал к борту на автомобиле Госпогранслужбы.

Видео: Тищенко перед вылетом рейса Киев-Ужгород записал ролик