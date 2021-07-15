Тищенко обвинил 1+1 в "договорняках": канал жестко ответил

"Общеизвестно, что по формату танцевального голосования, победители проекта избираются путем зрительского голосования и по оценкам профессиональных судей", - объяснили в пресс-службе телеканала.

Кроме того, важным фактором на проекте является народная любовь и поддержка участников со стороны зрителей.

"Внимательный зритель заметит, что к финалу всегда доходят звезды, которые приложили больше усилий, чтобы научиться танцевать, и проект никоим образом не может это гарантировать. Также важным является фактор народной любви и поддержки, как, например, в случае с Дмитрием Комаровым, ведь именно уважение телезрителей обеспечило ему участие в проектах до 7 эфира первого сезона. В то же время, Николай Тищенко выбыл в четвертом эфире второго сезона обновленных "Танцев", - добавили на "1+1".

С чего начался конфликт

Ранее Тищенко в интервью для издания "Бабель" заявил, что канал "1+1" нарушил свои обещания в 2018 году и не выполнил договоренности по количеству эфиров программы "Танцы со звездами", несмотря на голосование жюри и зрителей.

"Послушайте, мы же честно сейчас говорим. У канала есть обязательства, что звезда не уйдет раньше такого-то эфира. Это все устные договоренности", - сказал Тищенко.

Однако, есть и другая версия – Тищенко изначально на проекте смотрел на всех свысока, продвигал свои правила и никого не слушал. Он принял приглашение на проект, но предупредил команду канала о том, то танцевать не умеет. Со своей напарницей Анастасией Кумейко он дошел до четвертого эфира и покинул "Танцы со звездами".

Якобы после вылета из проекта у Николя Тищенко даже был конфликт с бывшим руководителем канала "1+1" Александром Ткаченко, который сейчас занимает пост министра культуры.