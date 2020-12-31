Тина Кароль высказалась про митинг под Кабмином: кто что запрещает?

Тина Кароль высказалась о митинге под зданием Кабмина, в котором принимали участие некоторые украинские звезды, недовольные отменой концертов и ограничительными мерами на проведение выступлений из-за карантина в Украине.

Артистка призналась, что и она стала "жертвой" концертного локдауна весной, но с пониманием относится к введенным правилам. Об этом Кароль рассказала в интервью "КП в Украине".

Сама же певица на культурных акциях протеста, которые инспирировала Оля Полякова, не присутствовала.

"Когда весной пришлось не играть и все переносить - это один разговор. А сейчас, пожалуйста, вешай афиши, играй, минимизируй состав на сцене, 50% зала… Кто что запрещает? Рентабельно это или нет, уже другой разговор. Давайте концерты онлайн", - высказала свое мнение Тина.

Звезда отметила, что подобная ситуация с ограничениями на концертные мероприятия и количество зрителей в залах сложилась и в других странах, а не только в Украине.

"Меньше всего хочется, не дай Бог, услышать, что на твоем концерте все заразились и померли. Нам это не нужно", - подчеркнула Тина Кароль.

Артистка добавила, что не хочет так рисковать, хоть и соскучилась по переполненным залам.

"Я скучаю по сцене, хочу вернуть сцену, но я не самодур", - резюмировала певица.

Также она призналась, что впервые будет встречать Новый год без концертов, и проведет праздник в кругу семьи, а на корпоративах также выступать не собирается.

"Если раньше я могла собирать людей на концерты в эти дни, то сейчас буду собирать семью. Это мой первый Новый год без концертов... Мне кажется, все мы пережили те или иные неприятности по поводу этого вируса, и люди не хотят встречаться в общей массе. В этом году будет так, по-семейному", - рассказала Тина Кароль.

Ранее мы рассказывали, как будут праздновать Новый год украинские звезды и кто будет устраивать вечеринки.

Напомним, в начале сентября Оля Полякова жестко "наехала" на власть и возмутилась, почему в Украине во время карантина выступают российские артисты, а украинские - нет. Также Королева ночи призвала исполнителей выйти на митинг из-за ситуации с концертами и карантином.