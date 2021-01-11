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Тина Кароль влипла новый в скандал: нарушила закон!

Понедельник 11 января 2021 15:17
Тина Кароль влипла новый в скандал: нарушила закон!
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Светлана Мащенко

Тина Кароль попала в новый скандал, призвав своих поклонников присоединится к своей странице в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте".

Артистка опубликовала в Instagram-stories приглашение на страничку, сделав селфи со смартфоном.

"Присоединяйся к нам в VK", - лаконично подписала кадр певица.

Тина Кароль влипла новый в скандал: нарушила закон!

Тина Кароль призвала украинцев присоединиться к своей страничке в "ВКонтакте" (instagram.com/stories/tina_karol)

Отметим, что на официальной странице Кароль в "ВКонтакте" сейчас порядка 373 202 подписчиков. Администраторы активно ведут паблик, публикуя различные опросы, цитаты и тому подобное.

Интересно, люди, которые управляют VK-страницей украинской певицы, в том числе толерируют пиратское распространение музыки Тины Кароль.

Напомним, что в апреле 2017 года в Украине был заблокирован доступ к российским веб-ресурсам интернет-компаний "Вконтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", "Яндекс". Весной 2020 года блокировка сайтов была продлена.

Ранее мы писали, что Тина Кароль высказалась о митинге под зданием Кабмина, в котором принимали участие некоторые украинские звезды, недовольные отменой концертов.

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