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Тіна Кароль показала спектр емоцій на гарячих чорно-білих фото

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлія Любченко

Українська поп-діва останнім часом не припиняє дивувати прихильників своєю красою, вбраннями та новими цікавими образами, які бувають досить відвертими.

Про те, в якому образі Кароль постала на нових фотографіях, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки.

Тіна Кароль показала спокусливі чорно-білі фото

Співачка вирішила потішити своїх фоловерів новими чорно-білими кадрами, на яких вона постала в досить відвертому образі.

Зірка одягла топ, який ззаду дуже красиво переплітається, а також джинси та зібрала волосся в акуратний пучок. 

На фото співачка сидить просто на стільці та позує для гарячих фото, які показують красу Тіни, її фігуру та головне - природність, адже коли дивишся на неї, виникає повне відчуття, що в цій фотосесії Кароль вирішила відмовитись від косметики і показати себе такою, якою вона є. 

Тіна Кароль показала гарячі кадри (фото: instagram.com/tina_karol)

Кожна фотографія показує, наскільки Тіна зваблива, щира та неймовірно красива. Чистий фон і на ньому є лише вона.

Можна цілком припустити, що цю фотосесію жінка зробила для себе, щоб побачити, які емоції вона передає у цей світ.

Та варто сказати, що Тіна продемонструвала фото й в більш закритому одязі. Адже вона приміряла на себе світшот, що додало кадрам домашньої і теплої атмосфери. 

Ця фотосесія дає змогу побачити, наскільки різною може бути жінка в одному одязі та на одній локації. Все вирішують лише емоції, які вона демонструє світові. 

У Тіни вийшло показати себе різною і отримати купу приємних слів на свою адресу у коментарях: 

  • "Творець не лише в вас, а й на нас перекидається. Бо коли бачиш такий витвір мистецтва, теж хочеться творити"
  • "Коли ви посміхаєтеся - весь світ, здається, завмирає"
  • "Ніжна і жіночна - обожнюю"
  • "Сексуальність та ніжність водночас"
  • "Яка гарна" 

Тіна Кароль показала гарячі кадри (фото: instagram.com/tina_karol)

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль шокувала ціною сукні, яку обрала для нового кліпу.

Також читайте наш матеріал про те, як Ніколас Карма розсекретив вартість луку Тіни Кароль.

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