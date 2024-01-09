Тімур та Інна Мірошниченко допомагатимуть майбутнім усиновлювачам у проєкті Фонду Ахметова

Серія відеороликів "Кроки до дитини" стане помічною для всіх, хто прагне прийняти дитину в сім’ю — як під час війни, так і після перемоги.

Тімур Мірошниченко — український шоумен та актор, ведучий каналу «1+1 Україна", ведучий "Євробачення-2017", лауреат премії Celebrity Awards 2020 в номінації "Телеведучий року". Він та його дружина Інна, адвокатка та блогерка, всиновили хлопчика Марселя з Житомирського дитячого будинку.

У рамках проєкту "Кроки до дитини" Тімур та Інна, а також тренерка з підготовки кандидатів у сімейні форми виховання Галина Мазур проведуть майбутніх батьків шляхом до дитини, яка стане членом родини.

"Ми усиновили Марселя під час війни. Мабуть, це складніше, ніж у мирний час, тому що дитина — це і так приводи для тривоги, а коли до цього ще додаються обстріли, шахеди, блекаути, то може стати ще страшніше. Але мені здається, що війна — це не привід відкладати рішення взяти в сім’ю дитину на потім. Тому що саме зараз ми, дорослі, потрібні їм найбільше", — упевнена Інна Мірошниченко.

"Це велика мужність — продовжувати шукати дітям родини під час війни. І це також виклик, тому що правова система повинна була оперативно перелаштуватись під ці нові реалії", — підкреслює Тімур.

Плейлист "Кроки до дитини" стане зручним відеогайдом, до якого майбутні батьки зможуть звернутися у будь-який момент та у будь-якому місті — і отримати відповіді на свої питання. Зокрема:

— форми влаштування дитини до родини;

— хто може бути усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком, створити дитячий будинок сімейного типу;

— з чого почати, коли рішення про усиновлення прийнято в родині;

— якими мають бути умови проживання вдома у сім’ї;

— курс підготовки батьків та взяття на облік як кандидатів;

— пошук дитини — де і як;

— знайомство з дитиною: як підготуватись та на що чекати;

— прийняття дитини в родину, офіційне всиновлення, опіка тощо;

— припинення виховання: у яких випадках це відбувається:

— особливості влаштування дитини до родини під час війни.

Фонд Ріната Ахметова всі 18 років своєї роботи допомагає дітям, докладаючи зусиль до того, щоби кожна дитина виховувалася в сім’ї. Завдяки проекту "Рінат Ахметов дітям. Сирітству — ні" вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини.