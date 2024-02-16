Тимофій з Донеччини, який пройшов реабілітацію від Фонду Ахметова, відвідав матч "Шахтаря" у Гамбурзі

Тимофію 14 років. Він - підопічний проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей". Після тяжкого поранення і травм хлопець пройшов курс відновлення, забезпечений Фондом Ріната Ахметова.

Днями підліток відвідав матч між футбольними клубами "Шахтар" і "Марсель", який відбувся у Гамбурзі: здійснити мрію Тимофія допоміг Фонд, організувавши цю поїздку.

У березні 2022 року у двір селища, де мешкали Тимофій та його мама, влучила ракета. Хлопець отримав тяжкі поранення голови, тіла, кінцівок, втратив два пальці на руці. Він пройшов тривале лікування, має інвалідність.

Фонд Ріната Ахметова долучився до допомоги підлітку. Курс реабілітації Тимофій пройшов у 2023 році.

У Німеччині він та його мама Катерина зустрілися із капітаном команди Тарасом Степаненком, відвідали передматчеву пресконференцію, тренування та безпосередньо гру. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко долучився до зустрічі із Тимофієм та подарував йому свій автограф на фірмовій футболці "Шахтаря".

Фонд запрошує на реабілітацію дітей до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення в Україні після початку повномасштабного вторгнення росії. Курс відбувається у санаторії на Закарпатті. Там діти у супроводі одного з родичів відновлюються під наглядом кваліфікованих спеціалістів.

Проведено вже 149 успішних курсів. Залишити заявку можна за посиланням https://forms.gle/E5QkJ5SLSPsSrMEU6

За 18 років за програмою підтримку отримали понад 5 млн дітей України.