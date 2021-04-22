Тилль Линдеманн внезапно спел песню украинца из культового советского фильма про войну

Лидер эпатажной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн спел знаменитую песню "Любимый город", которая стала известной благодаря украинцу Марку Бернесу.
Композиция опубликована 22 апреля на Apple Music.
Также в сеть выложили видео произведения длительностью около 2,5 минут, но комментарии к ролику отключены.
Песня, которую артист исполнил на русском языке полностью, но с характерным акцентом, была записана на студии A Vertigo Berlin recording. В авторах указывается Евгений Долматовский, композитор - Никита Богословский.
На фан-сайтах Линдеманна пишут, что сингл "Любимый город" войдет в саундтрек фильма "Девятаев" российского режиссера Тимура Бекмамбетова. В этой картине будет рассказана история о советском летчике Михаиле Девятаева, который бежал из плена во время Второй мировой войны на немецком самолете.
Видео: Тилль Линдеманн - "Любимый город" (2021)
Впервые песня "Любимый город" прозвучала на экране в фильме "Истребители" еще в 1939 году в исполнении певца и актера Марка Бернеса (1911 - 1969 гг.).
Картина снята на киевской киностудии имени Александра Довженко, а сама композиция была посвящена Киеву.
Марк Наумович родом из украинского Нежина под Черниговом, получил театральное образование в Харькове, где и сыграл свои первые роли. Добавим также, что его считают одним из наиболее любимых артистов советской эстрады 1950-1960-х годов, и во многом благодаря выдающемуся шансонье сложился "золотой фонд" советской песенной классики.
Марк Бернес (фото: uk.wikipedia.org)
Произведение "Любимый город" получило огромную популярность как в военные, так и в послевоенные годы.
В интернете есть кадры, как Бернес исполнял песню в кинокартине.
Видео: Марк Бернес поет "Любимый город" в фильме "Истребители" (1939)
Ранее сообщалось, что Потап рассказал о дружбе с Тиллем Линдеманном, и как они вместе сильно напились.