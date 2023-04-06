Не тільки викидати: що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди

Хліб - це праця, а праця завжди в пошані

Так чи інакше, всі прикмети пов’язані з хлібом вказують лише на одне: потрібно бережно ставитись до хліба, не переводити його.

Це свідчить про надзвичайно шанобливе ставлення українців до достатку родини, до праці, яку вклали у випікання хлібу, до праці усієї родини над вирощенням зерна.

Аби хліб не встиг зіпсуватись, його засушували у сухарі і вживали до супу, клали у різні страви чи частували ним худобу, але ні в якому разі не викидали його. Заборона на викидання хліба - мабуть, найбільш відома серед усіх прикмет.

Викидати хліб вважалось великою неповагою, за прикметою, це віщувало голод і хвороби.

Заборони і прикмети про хліб

Не можна передавати хліб з дому через поріг - це віщує бідність для дому.

З-за столу під час обіду годувати собаку хлібом - до злиднів.

Якщо взяти хліб з дому з собою в дорогу, то він служитиме оберегом від труднощів.

Той, хто з’їсть увесь даний йому хліб, не впустивши ні крихти, буде здоровим та матиме удачу.

Якщо дівчина наколе на виделку чи ніж хліб - накличе на себе нещастя.

Залишати ніж стирчати у хлібині - до голоду.

Щоб у новому домі панували достаток, щастя та злагода в родині, у кожну кімнату треба було зайти спершу зі шматочком хліба та з сіллю.

Приказки про хліб виражають особливе ставлення для нього

Здавна до нас дійшли різноманітні приказки про хліб, які добре відображають ставлення українців до нього: