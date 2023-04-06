Не тільки викидати: що заборонено робити з хлібом, щоб не було біди

Хліб - це праця, а праця завжди в пошані
Так чи інакше, всі прикмети пов’язані з хлібом вказують лише на одне: потрібно бережно ставитись до хліба, не переводити його.
Це свідчить про надзвичайно шанобливе ставлення українців до достатку родини, до праці, яку вклали у випікання хлібу, до праці усієї родини над вирощенням зерна.
Аби хліб не встиг зіпсуватись, його засушували у сухарі і вживали до супу, клали у різні страви чи частували ним худобу, але ні в якому разі не викидали його. Заборона на викидання хліба - мабуть, найбільш відома серед усіх прикмет.
Викидати хліб вважалось великою неповагою, за прикметою, це віщувало голод і хвороби.
Заборони і прикмети про хліб
- Не можна передавати хліб з дому через поріг - це віщує бідність для дому.
- З-за столу під час обіду годувати собаку хлібом - до злиднів.
- Якщо взяти хліб з дому з собою в дорогу, то він служитиме оберегом від труднощів.
- Той, хто з’їсть увесь даний йому хліб, не впустивши ні крихти, буде здоровим та матиме удачу.
- Якщо дівчина наколе на виделку чи ніж хліб - накличе на себе нещастя.
- Залишати ніж стирчати у хлібині - до голоду.
- Щоб у новому домі панували достаток, щастя та злагода в родині, у кожну кімнату треба було зайти спершу зі шматочком хліба та з сіллю.
Приказки про хліб виражають особливе ставлення для нього
Здавна до нас дійшли різноманітні приказки про хліб, які добре відображають ставлення українців до нього:
- Хліб в дорозі не тягар.
- Завидливому і свій хліб не солодкий.
- Розмовами ситий не будеш, якщо хліба не здобудеш.
- Хліб - усьому голова.
- Без солі, без хліба - немає обіда.
- Без хліба - не обід, без капусти - не борщ.
- Без хліба половина обіда.
- Будем постити, як хліба не стане.
- Весна днем красна, а на хліб пісна.
- Галушка та лемішка - хлібу перемішка.
- Глибше орати - більше хліба мати.
- Давайте, що попало, як не хліб, то сало.
- Де оре сошка, там хліба трошки.
- Держи хліб на обід, а слово на одвіт.
- Добрий хліб, коли нема калача.
- Дурне й сало без хліба!
- Житній хліб - пирогів дід.
- Зима без снігу - літо без хліба.
- З’ївши калач, знов берися до хліба.
- Лісу - хоч бійся, води - хоч мийся, а хліба - хоч плач.
- Літом сякий-такий бур’янець, а хліба буханець - та й ситий чоловік.
- Люди мруть не від хліба, але від голоду.
- Травень холодний - рік хлібородний.
- На чорній землі білий хліб родить.
- Не буде хліба, не буде й обіда.
- Не всякий паше, хто хліб їсть.